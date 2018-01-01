Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
что могу сказать - вы богатый человек! Согласен, по тридцахе с пассажиров собирать, на топливо хватит. А время в пути туды-сюды? А амортизация тачки? не проще ли в Белке устроиться на условную мебельную фабрику/шинный завод и там штаны протирать?
с пассажира такса 50 грн. В БЦ заработная плата инженера на водоканале 6000 грн, на ТЭЦ 8000 грн, рабочего на шинном, где нужно во вредном цеху шины кидать 13 тыс грн, но там нужно очень крепкое здоровье и физическая сила, однокласница главбух 7000 грн, а магазине в дме объявление: Требуется продавец на высокооплачиваемую работу в 5000 грн., работа с 7:00 до 23:00 (по наличие выходных не пишут). Как-то так по БЦ.
hume написав:.. Думаю, что весь район от м Печерская, Олимпийская до м. Лыбидская не сможет потягаться с одной условной Патриотикой. А сколько таких гвно комплеков на всех окраинах Киева, а сколько гвна настроили на борщаговках, а на ирпенях. Очень тяжело приподнять ценник если выбор жк на окраинах на любой вкус и цвет.
Прокатитесь по Боженко, или как она щас называется. Там с одной стороны, вдоль путей одни сараи понастроены. Я уже молчу про огромную территорию Байкового кладбища. На Лукьяновке так вообще беспредел - что там до сих пор завод Артема делает?? ну, и так и далее
sequence написав:есть мысль вкинуться в бизнес электробайков и лисапедов, как вы думаете, еще не поздно?
дл себя никогда не поздно если не надо тягать на своём горбу эту технику на 3й-5й этаж. Лучше электросамокат Сяоми. Во первых есть запчасти, во-вторых он компактнее э/скутера и велика. Ездить только по тротуарам, водители в Киеве опасные разговаривает по моб. превышает скорость, могут травмировать и смыться с места дтп.
Насчёт бизнеса не с нашей культурой и инфраструктурой. Технику убьют-разворуют быстрее чем она себя окупит.
sequence написав:
hume написав:.. Думаю, что весь район от м Печерская, Олимпийская до м. Лыбидская не сможет потягаться с одной условной Патриотикой. А сколько таких гвно комплеков на всех окраинах Киева, а сколько гвна настроили на борщаговках, а на ирпенях. Очень тяжело приподнять ценник если выбор жк на окраинах на любой вкус и цвет.
Прокатитесь по Боженко, или как она щас называется. Там с одной стороны, вдоль путей одни сараи понастроены. Я уже молчу про огромную территорию Байкового кладбища. На Лукьяновке так вообще беспредел - что там до сих пор завод Артема делает?? ну, и так и далее
В районе Берестейской огромный неработающий завод. в 1-2км от метро.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 09:11, всього редагувалось 2 разів.
Вадим Жураковский написав:.. П.С. до работы добираюсь 1,5 часа.
это если у вас работа на Теремках.. у меня коллега с Василькова за 10 лет так задолбалась, с режимом 5-30 подъем / 20-30 дома, что взяла кредит у Укрбуда на какой-то чудо на Васильковской (или где-то рядом) и мучается теперь с рассрочкой.
hume написав:.. Думаю, что весь район от м Печерская, Олимпийская до м. Лыбидская не сможет потягаться с одной условной Патриотикой. А сколько таких гвно комплеков на всех окраинах Киева, а сколько гвна настроили на борщаговках, а на ирпенях. Очень тяжело приподнять ценник если выбор жк на окраинах на любой вкус и цвет.
Прокатитесь по Боженко, или как она щас называется. Там с одной стороны, вдоль путей одни сараи понастроены. Я уже молчу про огромную территорию Байкового кладбища. На Лукьяновке так вообще беспредел - что там до сих пор завод Артема делает?? ну, и так и далее
Вадим Жураковский написав:.. П.С. до работы добираюсь 1,5 часа.
это если у вас работа на Теремках.. у меня коллега с Василькова за 10 лет так задолбалась, с режимом 5-30 подъем / 20-30 дома, что взяла кредит у Укрбуда на какой-то чудо на Васильковской (или где-то рядом) и мучается теперь с рассрочкой.
мой знакомый сдавал кв-ру на Трое, снимал в Ирпене, работал на Святошине, чем экономил час на дороге и имел навар около 2к на разнице цен. Если приходится менять место работы накладно продавать/покупать жильё рядом с ней.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 09:15, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:.. В районе Берестейской огромный неработающий завод. в 1-2км от метро.
Это не центр! Да, вы правы, Берестейка(завод Лепсе, Метрострой) со Святошина (территория Антонова!!!!!) тут работы непочатый край Дык и в центре находятся всякие воинские части - совсем страх потеряли )
vitaliian написав:.. В районе Берестейской огромный неработающий завод. в 1-2км от метро.
Это не центр! Да, вы правы, Берестейка(завод Лепсе, Метрострой) со Святошина (территория Антонова!!!!!) тут работы непочатый край Дык и в центре находятся всякие воинские части - совсем страх потеряли )
Потенциал застройки Киева огромен. Пробок будет только больше и больше, население растёт а инфраструктура нет.
Вадим Жураковский написав:.. П.С. до работы добираюсь 1,5 часа.
это если у вас работа на Теремках.. у меня коллега с Василькова за 10 лет так задолбалась, с режимом 5-30 подъем / 20-30 дома, что взяла кредит у Укрбуда на какой-то чудо на Васильковской (или где-то рядом) и мучается теперь с рассрочкой.
работа у метро Дворец Спорта. Выезд в 6:30, на работе 7:50-8:00