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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1249125012511252>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 175
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:02

  sequence написав:
  Вадим Жураковский написав:..
нет, своё авто

что могу сказать - вы богатый человек! Согласен, по тридцахе с пассажиров собирать, на топливо хватит. А время в пути туды-сюды? А амортизация тачки?
не проще ли в Белке устроиться на условную мебельную фабрику/шинный завод и там штаны протирать?

с пассажира такса 50 грн. В БЦ заработная плата инженера на водоканале 6000 грн, на ТЭЦ 8000 грн, рабочего на шинном, где нужно во вредном цеху шины кидать 13 тыс грн, но там нужно очень крепкое здоровье и физическая сила, однокласница главбух 7000 грн, а магазине в дме объявление: Требуется продавец на высокооплачиваемую работу в 5000 грн., работа с 7:00 до 23:00 (по наличие выходных не пишут). Как-то так по БЦ.

П.С. до работы добираюсь 1,5 часа.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:06

  hume написав:..
Думаю, что весь район от м Печерская, Олимпийская до м. Лыбидская не сможет потягаться с одной условной Патриотикой. А сколько таких гвно комплеков на всех окраинах Киева, а сколько гвна настроили на борщаговках, а на ирпенях. Очень тяжело приподнять ценник если выбор жк на окраинах на любой вкус и цвет.

Прокатитесь по Боженко, или как она щас называется. Там с одной стороны, вдоль путей одни сараи понастроены. Я уже молчу про огромную территорию Байкового кладбища. На Лукьяновке так вообще беспредел - что там до сих пор завод Артема делает?? ну, и так и далее
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:есть мысль вкинуться в бизнес электробайков и лисапедов, как вы думаете, еще не поздно?
дл себя никогда не поздно если не надо тягать на своём горбу эту технику на 3й-5й этаж. Лучше электросамокат Сяоми. Во первых есть запчасти, во-вторых он компактнее э/скутера и велика. Ездить только по тротуарам, водители в Киеве опасные разговаривает по моб. превышает скорость, могут травмировать и смыться с места дтп.

Насчёт бизнеса не с нашей культурой и инфраструктурой. Технику убьют-разворуют быстрее чем она себя окупит.

  sequence написав:
  hume написав:..
Думаю, что весь район от м Печерская, Олимпийская до м. Лыбидская не сможет потягаться с одной условной Патриотикой. А сколько таких гвно комплеков на всех окраинах Киева, а сколько гвна настроили на борщаговках, а на ирпенях. Очень тяжело приподнять ценник если выбор жк на окраинах на любой вкус и цвет.

Прокатитесь по Боженко, или как она щас называется. Там с одной стороны, вдоль путей одни сараи понастроены. Я уже молчу про огромную территорию Байкового кладбища. На Лукьяновке так вообще беспредел - что там до сих пор завод Артема делает?? ну, и так и далее
В районе Берестейской огромный неработающий завод. в 1-2км от метро.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 09:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:11

  Вадим Жураковский написав:..
П.С. до работы добираюсь 1,5 часа.

это если у вас работа на Теремках..
у меня коллега с Василькова за 10 лет так задолбалась, с режимом 5-30 подъем / 20-30 дома, что взяла кредит у Укрбуда на какой-то чудо на Васильковской (или где-то рядом) и мучается теперь с рассрочкой.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:12

  sequence написав:
  hume написав:..
Думаю, что весь район от м Печерская, Олимпийская до м. Лыбидская не сможет потягаться с одной условной Патриотикой. А сколько таких гвно комплеков на всех окраинах Киева, а сколько гвна настроили на борщаговках, а на ирпенях. Очень тяжело приподнять ценник если выбор жк на окраинах на любой вкус и цвет.

Прокатитесь по Боженко, или как она щас называется. Там с одной стороны, вдоль путей одни сараи понастроены. Я уже молчу про огромную территорию Байкового кладбища. На Лукьяновке так вообще беспредел - что там до сих пор завод Артема делает?? ну, и так и далее

Лукьяновка? :-)
Байковое?:-)
Кому і кобила невістка.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:14

  sequence написав:
  Вадим Жураковский написав:..
П.С. до работы добираюсь 1,5 часа.

это если у вас работа на Теремках..
у меня коллега с Василькова за 10 лет так задолбалась, с режимом 5-30 подъем / 20-30 дома, что взяла кредит у Укрбуда на какой-то чудо на Васильковской (или где-то рядом) и мучается теперь с рассрочкой.
мой знакомый сдавал кв-ру на Трое, снимал в Ирпене, работал на Святошине, чем экономил час на дороге и имел навар около 2к на разнице цен. Если приходится менять место работы накладно продавать/покупать жильё рядом с ней.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:15

  vitaliian написав:.. В районе Берестейской огромный неработающий завод. в 1-2км от метро.

Это не центр!
Да, вы правы, Берестейка(завод Лепсе, Метрострой) со Святошина (территория Антонова!!!!!) тут работы непочатый край
Дык и в центре находятся всякие воинские части - совсем страх потеряли :))
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:17

  sequence написав:
  vitaliian написав:.. В районе Берестейской огромный неработающий завод. в 1-2км от метро.

Это не центр!
Да, вы правы, Берестейка(завод Лепсе, Метрострой) со Святошина (территория Антонова!!!!!) тут работы непочатый край
Дык и в центре находятся всякие воинские части - совсем страх потеряли :))

Потенциал застройки Киева огромен. Пробок будет только больше и больше, население растёт а инфраструктура нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:18

  sequence написав:
  Вадим Жураковский написав:..
П.С. до работы добираюсь 1,5 часа.

это если у вас работа на Теремках..
у меня коллега с Василькова за 10 лет так задолбалась, с режимом 5-30 подъем / 20-30 дома, что взяла кредит у Укрбуда на какой-то чудо на Васильковской (или где-то рядом) и мучается теперь с рассрочкой.

работа у метро Дворец Спорта. Выезд в 6:30, на работе 7:50-8:00
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тут упомянули Радикал. Вот свежая картинка от ТЕЦ. Ветер пока в другую сторону, но как повернет к Лесной, то будет праздник и у укрбудовских домов.
Зображення
Отдельный привет педалику с его фильтрами.
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