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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 чер, 2019 09:35
Вадим Жураковский написав: sequence написав: Вадим Жураковский написав:
..
П.С. до работы добираюсь 1,5 часа.
это если у вас работа на Теремках..
у меня коллега с Василькова за 10 лет так задолбалась, с режимом 5-30 подъем / 20-30 дома, что взяла кредит у Укрбуда на какой-то чудо на Васильковской (или где-то рядом) и мучается теперь с рассрочкой.
работа у метро Дворец Спорта. Выезд в 6:30, на работе 7:50-8:00
Навіщо квартиру в евриці купляли якщо з бецика їздити норм?
Всім процвітання!
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:37
Первый написав: Вадим Жураковский написав: sequence написав:
это если у вас работа на Теремках..
у меня коллега с Василькова за 10 лет так задолбалась, с режимом 5-30 подъем / 20-30 дома, что взяла кредит у Укрбуда на какой-то чудо на Васильковской (или где-то рядом) и мучается теперь с рассрочкой.
работа у метро Дворец Спорта. Выезд в 6:30, на работе 7:50-8:00
Навіщо квартиру в евриці купляли якщо з бецика їздити норм?
так я писал, для ребенка. Но и сам бы не против ездить с Ипподрома на работу , а не из БЦ
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Вадим Жураковский
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:38
но сейчас с темпами строительства и качеством новостроек, как то стремно покупать
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Вадим Жураковский
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:40
мне понравился ЖК Central Park, но я не уверен, что свою 90 кв. метров двушку я могу заменить на 1-ку в этом ЖК
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Вадим Жураковский
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:53
Хроники зубажиння... Из БЦеркви заглядываются на ЦП...
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:56
Вадим Жураковский написав:
Большая половина квартир в новостройке стоит пустыми. Я думал, что люди ремонт будут делать, но уже год прошел почти. Такое впечатление, что у людей некуда денег девать, покупают, просто чтобы было.
раньше любил погулять вечерами посмотреть какой процент окон светится в новостроях, в тех что сданы до 2015 до 80% а те что после менее 50%. Кто-то копит на ремонт, другие вкладывали гривну чтоб не обесценилась в лихие 2014-2015 когда валюту было купить сложно, а банки падали один за другим. Чтоб не сидеть с макулатурой сотрудница на все сбережения купила авто и влезла в недострой. Мало кто думал что квартиры так подешевеют.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:57
Faceless написав:
Хроники зубажиння... Из БЦеркви заглядываются на ЦП...
да, парадокс. Особенно ярко проявляется, когда ты хочешь пойти в ресторан посидеть, а всё занято. Возможно все катаются в Киев на работу, не знаю, но цены в БЦ выше на всё, воду, тепло, .... еду, одежду, .... на ВСЁ. Я все покупаю в Киеве, так как дешевле, от еды до бытовой техники.
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