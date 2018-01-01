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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1249125012511252

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 175
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:35

  Вадим Жураковский написав:
  sequence написав:
  Вадим Жураковский написав:..
П.С. до работы добираюсь 1,5 часа.

это если у вас работа на Теремках..
у меня коллега с Василькова за 10 лет так задолбалась, с режимом 5-30 подъем / 20-30 дома, что взяла кредит у Укрбуда на какой-то чудо на Васильковской (или где-то рядом) и мучается теперь с рассрочкой.

работа у метро Дворец Спорта. Выезд в 6:30, на работе 7:50-8:00

Навіщо квартиру в евриці купляли якщо з бецика їздити норм?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:37

  Первый написав:
  Вадим Жураковский написав:
  sequence написав: это если у вас работа на Теремках..
у меня коллега с Василькова за 10 лет так задолбалась, с режимом 5-30 подъем / 20-30 дома, что взяла кредит у Укрбуда на какой-то чудо на Васильковской (или где-то рядом) и мучается теперь с рассрочкой.

работа у метро Дворец Спорта. Выезд в 6:30, на работе 7:50-8:00

Навіщо квартиру в евриці купляли якщо з бецика їздити норм?

так я писал, для ребенка. Но и сам бы не против ездить с Ипподрома на работу , а не из БЦ
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:38

но сейчас с темпами строительства и качеством новостроек, как то стремно покупать
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:40

мне понравился ЖК Central Park, но я не уверен, что свою 90 кв. метров двушку я могу заменить на 1-ку в этом ЖК
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хроники зубажиння... Из БЦеркви заглядываются на ЦП...
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:56

  Вадим Жураковский написав:Большая половина квартир в новостройке стоит пустыми. Я думал, что люди ремонт будут делать, но уже год прошел почти. Такое впечатление, что у людей некуда денег девать, покупают, просто чтобы было.

раньше любил погулять вечерами посмотреть какой процент окон светится в новостроях, в тех что сданы до 2015 до 80% а те что после менее 50%. Кто-то копит на ремонт, другие вкладывали гривну чтоб не обесценилась в лихие 2014-2015 когда валюту было купить сложно, а банки падали один за другим. Чтоб не сидеть с макулатурой сотрудница на все сбережения купила авто и влезла в недострой. Мало кто думал что квартиры так подешевеют.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:57

  Faceless написав:Хроники зубажиння... Из БЦеркви заглядываются на ЦП...

да, парадокс. Особенно ярко проявляется, когда ты хочешь пойти в ресторан посидеть, а всё занято. Возможно все катаются в Киев на работу, не знаю, но цены в БЦ выше на всё, воду, тепло, .... еду, одежду, .... на ВСЁ. Я все покупаю в Киеве, так как дешевле, от еды до бытовой техники.
Вадим Жураковский
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