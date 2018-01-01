Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вадим Жураковский написав:[quote="4692105:Faceless"]Хроники зубажиння... Из БЦеркви заглядываются на ЦП...
да, парадокс. Особенно ярко проявляется, когда ты хочешь пойти в ресторан посидеть, а всё занято. Возможно все катаются в Киев на работу, не знаю, но цены в БЦ выше на всё, воду, тепло, .... еду, одежду, .... на ВСЁ. Я все покупаю в Киеве, так как дешевле, от еды до бытовой техники.
практически Аркада ЖК Эврика у метро [/quote]Та ну, это вряд ли самый дешёвый вариант в БЦ, и даже не средний, а для Киева это из наименьших ценников Хотя, интересно, если даже в БЦ есть новострои, это точно говорит о тотальном зубажинни
Faceless написав:Та ну, это вряд ли самый дешёвый вариант в БЦ, и даже не средний, а для Киева это из наименьших ценников Хотя, интересно, если даже в БЦ есть новострои, это точно говорит о тотальном зубажинни
Faceless написав:Хотя, интересно, если даже в БЦ есть новострои, это точно говорит о тотальном зубажинни
удивляете. какое население БЦ? разделите население БЦ на общее предложение квартир в новострое. 10% населения может себе позволить новострой в любом городе... (даже в Коростене https://www.olx.ua/obyavlenie/prodayuts ... 499c0e8b48), разве это говорит о том что всё население живёт хорошо?
Цена за 1м2 говорит о степени платежеспособности этих 10% населения. Чем дальше на Запад страны тем квартиры дороже. Я был удивлён ценнику в Мукачево, вроде бы райцентр, окраина, вдали от финансовых центров и капиталов олигархов а ценник конский.
Эти же 10% населения занимают столики в ресторанах и места на парковках. Делим количество мест в ресторане на общее население города. Ресторанов мало поэтому иногда нет мест. Так же как с вечным дефицитом ж/д билетов на Одессу, можно сделать вывод что весь Киев туда едет, на самом деле просто мало плацкартных и купейных вагонов. А СВ и интерсити не всем подходит.
Вадим Жураковский написав:Большая половина квартир в новостройке стоит пустыми. Я думал, что люди ремонт будут делать, но уже год прошел почти. Такое впечатление, что у людей некуда денег девать, покупают, просто чтобы было.
Нормальный ремонт не 5 копеек стоит. А люди уже потратились на покупку самой квартиры, многие в долги залезли. И это только одна из множества причин.
Вчера прогуливался, посмотрел на окна своего дома невзначай, опа, увидел, благодаря панорамному остеклению, две квартиры в состоянии от строителей даже без перестенков. Дом сдан 12 лет назад, особых задолженностей за ЖКХ нет ни у кого.
Faceless написав:Хотя, интересно, если даже в БЦ есть новострои, это точно говорит о тотальном зубажинни
удивляете. какое население БЦ? разделите население БЦ на общее предложение квартир в новострое. 10% населения может себе позволить новострой в любом городе... (даже в Коростене https://www.olx.ua/obyavlenie/prodayuts ... 499c0e8b48), разве это говорит о том что всё население живёт хорошо?
Цена за 1м2 говорит о степени платежеспособности этих 10% населения. Чем дальше на Запад страны тем квартиры дороже. Я был удивлён ценнику в Мукачево, вроде бы райцентр, окраина, вдали от финансовых центров и капиталов олигархов а ценник конский.
Эти же 10% населения занимают столики в ресторанах и места на парковках. Делим количество мест в ресторане на общее население города. Ресторанов мало поэтому иногда нет мест. Так же как с вечным дефицитом ж/д билетов на Одессу, можно сделать вывод что весь Киев туда едет, на самом деле просто мало плацкартных и купейных вагонов. А СВ и интерсити не всем подходит.
Faceless написав:Хотя, интересно, если даже в БЦ есть новострои, это точно говорит о тотальном зубажинни
удивляете. какое население БЦ? разделите население БЦ на общее предложение квартир в новострое. 10% населения может себе позволить новострой в любом городе... (даже в Коростене https://www.olx.ua/obyavlenie/prodayuts ... 499c0e8b48), разве это говорит о том что всё население живёт хорошо?
Цена за 1м2 говорит о степени платежеспособности этих 10% населения. Чем дальше на Запад страны тем квартиры дороже. Я был удивлён ценнику в Мукачево, вроде бы райцентр, окраина, вдали от финансовых центров и капиталов олигархов а ценник конский.
Эти же 10% населения занимают столики в ресторанах и места на парковках. Делим количество мест в ресторане на общее население города. Ресторанов мало поэтому иногда нет мест. Так же как с вечным дефицитом ж/д билетов на Одессу, можно сделать вывод что весь Киев туда едет, на самом деле просто мало плацкартных и купейных вагонов. А СВ и интерсити не всем подходит.
Нормальна ціна для коростеня. Беріть.
Дійсно, для колишньої столиці князівства 280 тисяч грн хороша ціна. )