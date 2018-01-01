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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1251125212531254>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 175
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вадим Жураковский написав:
  Faceless написав:
Вадим Жураковский написав:[quote="4692105:Faceless"]Хроники зубажиння... Из БЦеркви заглядываются на ЦП...

да, парадокс. Особенно ярко проявляется, когда ты хочешь пойти в ресторан посидеть, а всё занято. Возможно все катаются в Киев на работу, не знаю, но цены в БЦ выше на всё, воду, тепло, .... еду, одежду, .... на ВСЁ. Я все покупаю в Киеве, так как дешевле, от еды до бытовой техники.
На все, кроме недвиги :mrgreen:


а вот фиг там, посмотрите стоимость квадратного метра в БЦ и Киеве (не централ парк, конечно же), они сравнимы
https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B2%D1%8C

практически Аркада ЖК Эврика у метро :mrgreen:[/quote]Та ну, это вряд ли самый дешёвый вариант в БЦ, и даже не средний, а для Киева это из наименьших ценников
Хотя, интересно, если даже в БЦ есть новострои, это точно говорит о тотальном зубажинни :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:05

  Вадим Жураковский написав:практически Аркада ЖК Эврика у метро :mrgreen:

И так же заморозилась и медленно ползет на кладбище банкротства? :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:08

  Faceless написав:Та ну, это вряд ли самый дешёвый вариант в БЦ, и даже не средний, а для Киева это из наименьших ценников
Хотя, интересно, если даже в БЦ есть новострои, это точно говорит о тотальном зубажинни :mrgreen:

https://novostroyki.lun.ua/%D0%BD%D0%BE ... 0%B2%D0%B8

ценник от 600 тыс до 1,14 млн грн
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:09

  _Mykola_ написав:
  Вадим Жураковский написав:практически Аркада ЖК Эврика у метро :mrgreen:

И так же заморозилась и медленно ползет на кладбище банкротства? :roll:

возможно, так как гуляя по набережной, наблюдаю как долго оно строится, по-моему один дом на Зеленой даже застройщика сменил.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Хотя, интересно, если даже в БЦ есть новострои, это точно говорит о тотальном зубажинни
удивляете. какое население БЦ? разделите население БЦ на общее предложение квартир в новострое. 10% населения может себе позволить новострой в любом городе...
(даже в Коростене https://www.olx.ua/obyavlenie/prodayuts ... 499c0e8b48),
разве это говорит о том что всё население живёт хорошо?

Цена за 1м2 говорит о степени платежеспособности этих 10% населения. Чем дальше на Запад страны тем квартиры дороже. Я был удивлён ценнику в Мукачево, вроде бы райцентр, окраина, вдали от финансовых центров и капиталов олигархов а ценник конский.

Эти же 10% населения занимают столики в ресторанах и места на парковках. Делим количество мест в ресторане на общее население города. Ресторанов мало поэтому иногда нет мест. Так же как с вечным дефицитом ж/д билетов на Одессу, можно сделать вывод что весь Киев туда едет, на самом деле просто мало плацкартных и купейных вагонов. А СВ и интерсити не всем подходит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:52

  UA написав:
  Вадим Жураковский написав:Большая половина квартир в новостройке стоит пустыми. Я думал, что люди ремонт будут делать, но уже год прошел почти. Такое впечатление, что у людей некуда денег девать, покупают, просто чтобы было.

Нормальный ремонт не 5 копеек стоит. А люди уже потратились на покупку самой квартиры, многие в долги залезли.
И это только одна из множества причин.


Вчера прогуливался, посмотрел на окна своего дома невзначай, опа, увидел, благодаря панорамному остеклению, две квартиры в состоянии от строителей даже без перестенков.
Дом сдан 12 лет назад, особых задолженностей за ЖКХ нет ни у кого. :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:59

В столице на автомобиль упал бетон с моста (фото, видео)
https://nashkiev.ua/novosti/v-stolitse- ... nt=novosti




Последствия коррупции, инфраструктура разваливается, ах ну да, мост Кличко это же важнее.Зображення
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 24 чер, 2019 11:25, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:00

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Хотя, интересно, если даже в БЦ есть новострои, это точно говорит о тотальном зубажинни
удивляете. какое население БЦ? разделите население БЦ на общее предложение квартир в новострое. 10% населения может себе позволить новострой в любом городе...
(даже в Коростене https://www.olx.ua/obyavlenie/prodayuts ... 499c0e8b48),
разве это говорит о том что всё население живёт хорошо?

Цена за 1м2 говорит о степени платежеспособности этих 10% населения. Чем дальше на Запад страны тем квартиры дороже. Я был удивлён ценнику в Мукачево, вроде бы райцентр, окраина, вдали от финансовых центров и капиталов олигархов а ценник конский.

Эти же 10% населения занимают столики в ресторанах и места на парковках. Делим количество мест в ресторане на общее население города. Ресторанов мало поэтому иногда нет мест. Так же как с вечным дефицитом ж/д билетов на Одессу, можно сделать вывод что весь Киев туда едет, на самом деле просто мало плацкартных и купейных вагонов. А СВ и интерсити не всем подходит.

Нормальна ціна для коростеня. Беріть.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:06

  Первый написав:Нормальна ціна для коростеня. Беріть.

Красивый город с красивым парком в самом центре, многие райцентры выглядят хуже. К тому же прямая электричка на Киев и Житомир, прямые поезда на Одессу и Львов. Хорошая цена, согласен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:18

  Первый написав:
  vitaliian написав:
  Faceless написав:Хотя, интересно, если даже в БЦ есть новострои, это точно говорит о тотальном зубажинни
удивляете. какое население БЦ? разделите население БЦ на общее предложение квартир в новострое. 10% населения может себе позволить новострой в любом городе...
(даже в Коростене https://www.olx.ua/obyavlenie/prodayuts ... 499c0e8b48),
разве это говорит о том что всё население живёт хорошо?

Цена за 1м2 говорит о степени платежеспособности этих 10% населения. Чем дальше на Запад страны тем квартиры дороже. Я был удивлён ценнику в Мукачево, вроде бы райцентр, окраина, вдали от финансовых центров и капиталов олигархов а ценник конский.

Эти же 10% населения занимают столики в ресторанах и места на парковках. Делим количество мест в ресторане на общее население города. Ресторанов мало поэтому иногда нет мест. Так же как с вечным дефицитом ж/д билетов на Одессу, можно сделать вывод что весь Киев туда едет, на самом деле просто мало плацкартных и купейных вагонов. А СВ и интерсити не всем подходит.

Нормальна ціна для коростеня. Беріть.

Дійсно, для колишньої столиці князівства 280 тисяч грн хороша ціна. )
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