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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:26
Вадим Жураковский написав:
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нет, своё авто
Сколько бенз выходит? Может прощеарендовать
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hume
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