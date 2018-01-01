vitaliian написав:

Faceless написав: Хотя, интересно, если даже в БЦ есть новострои, это точно говорит о тотальном зубажинни Хотя, интересно, если даже в БЦ есть новострои, это точно говорит о тотальном зубажинни

удивляете. какое население БЦ? разделите население БЦ на общее предложение квартир в новострое. 10% населения может себе позволить новострой в любом городе...(даже в Коростене),разве это говорит о том что всё население живёт хорошо?Цена за 1м2 говорит о степени платежеспособности этих 10% населения. Чем дальше на Запад страны тем квартиры дороже. Я был удивлён ценнику в Мукачево, вроде бы райцентр, окраина, вдали от финансовых центров и капиталов олигархов а ценник конский.Эти же 10% населения занимают столики в ресторанах и места на парковках. Делим количество мест в ресторане на общее население города.поэтому иногда нет мест. Так же как с вечным дефицитом ж/д билетов на Одессу, можно сделать вывод что весь Киев туда едет, на самом деле просто мало плацкартных и купейных вагонов. А СВ и интерсити не всем подходит.