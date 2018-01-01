Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав:[ Прокатитесь по Боженко, или как она щас называется. Там с одной стороны, вдоль путей одни сараи понастроены. Я уже молчу про огромную территорию Байкового кладбища. На Лукьяновке так вообще беспредел - что там до сих пор завод Артема делает?? ну, и так и далее
Омг, байковое тоже под застройку)) У могилы ступки въезд в паркинг, памятник леси украинки перенесём в моп, естественнро вместе с могилкой (+10% к цене), крематорий как часть инфраструктуры комплекса (родиться, прожить и быть сожжённым в одном жк как финал концепции город в городе).
Сколько там той малевича?, ну пару тыс квартир влезет. На всякий случай в патриотике около 10 тыщ.
Востаннє редагувалось hume в Пон 24 чер, 2019 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Чего только не придумаешь что-бы не строить метро на Троещину
IFC подготовит отчет для КГГА по целесообразности развития транспортного коридора на Троещину Международная финансовая корпорация (IFC) предоставит Киевской городской государственной администрации (КГГА) отчет о целесообразности развития скоростного транспортного коридора на микрорайон Троещина в Киеве.
Соответствующее соглашение между КГГА и IFC о предоставлении консультативных услуг в сфере развития транспортной инфраструктуры столицы подписал глава Киева Виталий Кличко, сообщается на сайте Киевгоргосадминистрации. Как сообщалось, Всемирный банк в ноябре 2018 года заявил о возможности выделения кредита на реализацию скоростного транспортного коридора на Троещину. Протяженность такого маршрута составит 20 км.
zzzzzz написав:Чего только не придумаешь что-бы не строить метро на Троещину
IFC подготовит отчет для КГГА по целесообразности развития транспортного коридора на Троещину
Интересно, как будет выглядеть вопрос, на который должны ответить консультанты7 Что-то типа "мы здесь застроили всё, нет места для метро. куда его втулить?" или "Как быстро умрут жители Троещины, чтобы критически малое их количество позволило отказаться от метро?
Faceless написав:Хотя, интересно, если даже в БЦ есть новострои, это точно говорит о тотальном зубажинни
удивляете. какое население БЦ? разделите население БЦ на общее предложение квартир в новострое. 10% населения может себе позволить новострой в любом городе... (даже в Коростене https://www.olx.ua/obyavlenie/prodayuts ... 499c0e8b48), разве это говорит о том что всё население живёт хорошо?
Цена за 1м2 говорит о степени платежеспособности этих 10% населения. Чем дальше на Запад страны тем квартиры дороже. Я был удивлён ценнику в Мукачево, вроде бы райцентр, окраина, вдали от финансовых центров и капиталов олигархов а ценник конский.
Эти же 10% населения занимают столики в ресторанах и места на парковках. Делим количество мест в ресторане на общее население города. Ресторанов мало поэтому иногда нет мест. Так же как с вечным дефицитом ж/д билетов на Одессу, можно сделать вывод что весь Киев туда едет, на самом деле просто мало плацкартных и купейных вагонов. А СВ и интерсити не всем подходит.
А шо, на западе контрабас уже победили, и там доходы чисто с туризма? Кстати про зубожиння. тут же Atlas Weekend на носу свежий. Ждем удивлений, откуда в бедной стране забитые площадки и парковки.