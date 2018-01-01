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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 175
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:26

  Вадим Жураковский написав:[quote="4692
нет, своё авто

Сколько бенз выходит? Может прощеарендовать
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:34

  sequence написав:[
Прокатитесь по Боженко, или как она щас называется. Там с одной стороны, вдоль путей одни сараи понастроены. Я уже молчу про огромную территорию Байкового кладбища. На Лукьяновке так вообще беспредел - что там до сих пор завод Артема делает?? ну, и так и далее

Омг, байковое тоже под застройку))
У могилы ступки въезд в паркинг, памятник леси украинки перенесём в моп, естественнро вместе с могилкой (+10% к цене), крематорий как часть инфраструктуры комплекса (родиться, прожить и быть сожжённым в одном жк как финал концепции город в городе).

Сколько там той малевича?, ну пару тыс квартир влезет. На всякий случай в патриотике около 10 тыщ.
Востаннє редагувалось hume в Пон 24 чер, 2019 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:37

  hume написав:
  Вадим Жураковский написав:[quote="4692
нет, своё авто

Сколько бенз выходит? Может прощеарендовать

если только топливо, то +100 грн дохода в день (+2000 грн в месяц)

П.С. это без ТО, масла и т.п.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:59

Чего только не придумаешь что-бы не строить метро на Троещину :mrgreen:

IFC подготовит отчет для КГГА по целесообразности развития транспортного коридора на Троещину
Международная финансовая корпорация (IFC) предоставит Киевской городской государственной администрации (КГГА) отчет о целесообразности развития скоростного транспортного коридора на микрорайон Троещина в Киеве.

Соответствующее соглашение между КГГА и IFC о предоставлении консультативных услуг в сфере развития транспортной инфраструктуры столицы подписал глава Киева Виталий Кличко, сообщается на сайте Киевгоргосадминистрации.
Как сообщалось, Всемирный банк в ноябре 2018 года заявил о возможности выделения кредита на реализацию скоростного транспортного коридора на Троещину. Протяженность такого маршрута составит 20 км.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:20

  zzzzzz написав:Чего только не придумаешь что-бы не строить метро на Троещину :mrgreen:

IFC подготовит отчет для КГГА по целесообразности развития транспортного коридора на Троещину

Интересно, как будет выглядеть вопрос, на который должны ответить консультанты7
Что-то типа
"мы здесь застроили всё, нет места для метро. куда его втулить?"
или
"Как быстро умрут жители Троещины, чтобы критически малое их количество позволило отказаться от метро?

Интересно, что делает Давтян?
http://kievvlast.com.ua/base/dose-_davt ... ovich56941
вместо другого харьковского транспортного деятеля
https://kiev.vgorode.ua/refperson/5446- ... -naumovych
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:25

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Хотя, интересно, если даже в БЦ есть новострои, это точно говорит о тотальном зубажинни
удивляете. какое население БЦ? разделите население БЦ на общее предложение квартир в новострое. 10% населения может себе позволить новострой в любом городе...
(даже в Коростене https://www.olx.ua/obyavlenie/prodayuts ... 499c0e8b48),
разве это говорит о том что всё население живёт хорошо?

Цена за 1м2 говорит о степени платежеспособности этих 10% населения. Чем дальше на Запад страны тем квартиры дороже. Я был удивлён ценнику в Мукачево, вроде бы райцентр, окраина, вдали от финансовых центров и капиталов олигархов а ценник конский.

Эти же 10% населения занимают столики в ресторанах и места на парковках. Делим количество мест в ресторане на общее население города. Ресторанов мало поэтому иногда нет мест. Так же как с вечным дефицитом ж/д билетов на Одессу, можно сделать вывод что весь Киев туда едет, на самом деле просто мало плацкартных и купейных вагонов. А СВ и интерсити не всем подходит.


А шо, на западе контрабас уже победили, и там доходы чисто с туризма? :mrgreen:
Кстати про зубожиння. тут же Atlas Weekend на носу свежий. Ждем удивлений, откуда в бедной стране забитые площадки и парковки.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:26

Serg-ik проще вместо трамвая по Бальзака пустить городскую электричку чтоб без пересадок и целый день а не только утром и вечером.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 12:30, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:27

  vitaliian написав:Serg-ik проще вместо трамвая пустить городскую электричку

Она уже пущена несколько лет тому назад.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:29

  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:Serg-ik проще вместо трамвая пустить городскую электричку

Она уже пущена несколько лет тому назад.

Теперь это правильно обоснуют за счет кредитных средств)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:31

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:Serg-ik проще вместо трамвая пустить городскую электричку

Она уже пущена несколько лет тому назад.

Теперь это правильно обоснуют за счет кредитных средств)))


" За підтримки мера Клічка " :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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