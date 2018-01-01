по ул. Бальзака только трамвай. Пересадка на электричку в районе ж/д моста
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Додано: Пон 24 чер, 2019 12:34
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
какие летом электрички? пять лет назад я последний раз в этой парилке прокатился, проклял все на свете. Парилка - неверно описал. Утром и вечером, в часы пик, это душегубка
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:44
а в забитом метро типа есть кондиционеры? весь киевский общ.транспорт летом душегубка. Кроме того график гор.электрички не соответствует пассажиропотоку.
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:46
а некоторым нравится прижиматься своим мокрым телом к телу молодой симпатичной девушки, у которой с одежды только намек на ситцевое платьице
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:50
Какие электрички, вы что, у Укрзализныци нет денег ....
Живите своим умом!
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:53
как так нет, ведь гиперлуп вовсю строят. Все бабло ушло на гиперлуп, всем приказали ждать
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:00
Сначала надо эскалатор отремонтировать
Живите своим умом!
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