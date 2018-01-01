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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 175
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:34

  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:Serg-ik проще вместо трамвая пустить городскую электричку

Она уже пущена несколько лет тому назад.
по ул. Бальзака только трамвай. Пересадка на электричку в районе ж/д моста
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

какие летом электрички? пять лет назад я последний раз в этой парилке прокатился, проклял все на свете. Парилка - неверно описал. Утром и вечером, в часы пик, это душегубка
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:44

  sequence написав:какие летом электрички? пять лет назад я последний раз в этой парилке прокатился, проклял все на свете. Парилка - неверно описал. Утром и вечером, в часы пик, это душегубка

а в забитом метро типа есть кондиционеры? весь киевский общ.транспорт летом душегубка. Кроме того график гор.электрички не соответствует пассажиропотоку.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:46

  sequence написав:какие летом электрички? пять лет назад я последний раз в этой парилке прокатился, проклял все на свете. Парилка - неверно описал. Утром и вечером, в часы пик, это душегубка

а некоторым нравится прижиматься своим мокрым телом к телу молодой симпатичной девушки, у которой с одежды только намек на ситцевое платьице :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:50

Какие электрички, вы что, у Укрзализныци нет денег ....
https://112.ua/ekonomika/ukrzaliznycya- ... 90424.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:53

  zzzzzz написав:Какие электрички, вы что, у Укрзализныци нет денег ....
https://112.ua/ekonomika/ukrzaliznycya- ... 90424.html

как так нет, ведь гиперлуп вовсю строят. Все бабло ушло на гиперлуп, всем приказали ждать
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:00

  sequence написав:
  zzzzzz написав:Какие электрички, вы что, у Укрзализныци нет денег ....
https://112.ua/ekonomika/ukrzaliznycya- ... 90424.html

как так нет, ведь гиперлуп вовсю строят. Все бабло ушло на гиперлуп, всем приказали ждать

Сначала надо эскалатор отремонтировать :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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