Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав:какие летом электрички? пять лет назад я последний раз в этой парилке прокатился, проклял все на свете. Парилка - неверно описал. Утром и вечером, в часы пик, это душегубка
а некоторым нравится прижиматься своим мокрым телом к телу молодой симпатичной девушки, у которой с одежды только намек на ситцевое платьице
А прижаться к симп0тишной пенсионерке или бабке не желаете ? Или жирной мокрой тетке ? Или прокуренному субъекту средних лет с перегаром ? Симп0тишные маладухи уже почти все на своих колесах. Метро - уже тусня тех кому не повезло в этой жизни. И оно забито в последние годы особенно. Лет 10-15 назад летом даже утром и вечером было свободно. Днем пусто. Сейчас это ад.
Востаннє редагувалось moniks в Пон 24 чер, 2019 13:33, всього редагувалось 1 раз.
moniks написав:Лет 10-15 назад летом даже утром и вечером было свободно. Днем пусто. Сейчас это ад.
за 15 не скажу но 10 лет назад точно нет. К Левобережной со стороны Лисовой поезд приезжал утром уже забитый под потолок. Это Бровары ехали на работу. Сейчас по утрам настоящий ад на академгородке, 100 тысячный Ирпень с Бучей плюс траффик с Варшавки концентрируется на отрезке в 1000 метров перед перекрёстком Булаговского и Палладина на светофоре. Потом говорят посмотрите какие пробки, мол у каждого бомжа есть автомобиль и на его заправку.
moniks написав:Лет 10-15 назад летом даже утром и вечером было свободно. Днем пусто. Сейчас это ад.
за 15 не скажу но 10 лет назад точно нет. К Левобережной со стороны Лисовой поезд приезжал утром уже забитый под потолок. Это Бровары ехали на работу. Сейчас по утрам ад на академе это 100 тысячный Ирпень с Бучей плюс траффик с Варшавки концентрируется на отрезке в 1000 метров.
Я катался с Оболони. Ваша ветка всегда была опой но и "наша" уже догоняет вашу Адъ и пекло - нынешнее киевское метро, чур меня чур