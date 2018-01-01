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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1254125512561257>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 175
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:25

  Вадим Жураковский написав:
  sequence написав:какие летом электрички? пять лет назад я последний раз в этой парилке прокатился, проклял все на свете. Парилка - неверно описал. Утром и вечером, в часы пик, это душегубка

а некоторым нравится прижиматься своим мокрым телом к телу молодой симпатичной девушки, у которой с одежды только намек на ситцевое платьице :mrgreen:

А прижаться к симп0тишной пенсионерке или бабке не желаете ? Или жирной мокрой тетке ? Или прокуренному субъекту средних лет с перегаром ? :mrgreen: Симп0тишные маладухи уже почти все на своих колесах. Метро - уже тусня тех кому не повезло в этой жизни. И оно забито в последние годы особенно. Лет 10-15 назад летом даже утром и вечером было свободно. Днем пусто. Сейчас это ад. :twisted:
Востаннє редагувалось moniks в Пон 24 чер, 2019 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Нету ККЦ

наверное бюджет урезали и нечем ему платить.
Хотя...может Виталик где-то велодорожку закольцевал
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав: электрички нестабильны, перегреваются на солнце

или электрички сделать ночными. Назло таксистам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:28

  vitaliian написав:пустые поезда гонять деньги есть
Зображення

Л-люксовые
К-клёвые
П-понтовые
СЗ...? СкотовоЗ?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  moniks написав:Лет 10-15 назад летом даже утром и вечером было свободно. Днем пусто. Сейчас это ад.
за 15 не скажу но 10 лет назад точно нет. К Левобережной со стороны Лисовой поезд приезжал утром уже забитый под потолок. Это Бровары ехали на работу. Сейчас по утрам настоящий ад на академгородке, 100 тысячный Ирпень с Бучей плюс траффик с Варшавки концентрируется на отрезке в 1000 метров перед перекрёстком Булаговского и Палладина на светофоре. Потом говорят посмотрите какие пробки, мол у каждого бомжа есть автомобиль и на его заправку.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:41

  vitaliian написав:
  moniks написав:Лет 10-15 назад летом даже утром и вечером было свободно. Днем пусто. Сейчас это ад.
за 15 не скажу но 10 лет назад точно нет. К Левобережной со стороны Лисовой поезд приезжал утром уже забитый под потолок. Это Бровары ехали на работу. Сейчас по утрам ад на академе это 100 тысячный Ирпень с Бучей плюс траффик с Варшавки концентрируется на отрезке в 1000 метров.

Я катался с Оболони. Ваша ветка всегда была опой но и "наша" уже догоняет вашу :evil: Адъ и пекло - нынешнее киевское метро, чур меня чур :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:49

  zzzzzz написав:Какие электрички, вы что, у Укрзализныци нет денег ....
https://112.ua/ekonomika/ukrzaliznycya- ... 90424.html

всё ушло на очки и стрижку бороды кравцова (вроде так зовут ио) :D

пс
Все ушло на декомуннизацию :mrgreen:

Омелян предложил переименовать региональные филиалы "Укрзалізниці"

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/omel ... 34687.html
https://gordonua.com/news/politics/omel ... 34687.html
Востаннє редагувалось hume в Пон 24 чер, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:51

  moniks написав:..
Я катался с Оболони. Ваша ветка всегда была опой но и "наша" уже догоняет вашу :evil:
та ну вас. Ад и пекло - это ветка с ПОХа, что доказывает рекордная толпень на станциях пересадки.
Хотя я редко там бываю, но мне жена жалуется :)
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:55

  sequence написав:
  moniks написав:..
Я катался с Оболони. Ваша ветка всегда была опой но и "наша" уже догоняет вашу :evil:
та ну вас. Ад и пекло - это ветка с ПОХа, что доказывает рекордная толпень на станциях пересадки.
Хотя я редко там бываю, но мне жена жалуется :)

Утром из центра с комфортом едьте на любую окраину. Рекомендую жить в центре а работать на окраине)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:17

О ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Из 3,5 тыс. работников на заводе Pesa (Быдгощ Польша) более 800 рабочих - из Украины, около 20 украинцев трудятся - на ведущих должностях, например, работают конструкторами.

Большинство из них работники Крюковского вагонзавода ( Кременчуг, Полтавской области). С учетом семей это около 2500 человек которые выехали (и уже очевидно что надолго ) из Украины.

.
Живите своим умом!
zzzzzz
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