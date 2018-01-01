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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1254125512561257>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 175
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:23

  Serg-ik написав:
Хотя...может это проделки Виталия, чтобы консультантам IFC было проще обосновать, что метро на Трою нужно, потому что электрички нестабильны, перегреваются на солнце


Нету ККЦ, он бы сейчас рассказал что виноваты жители Троещины , Укрзализныця, Жара, Строители электричек , и еще кто угодно но только не чиновники Кличка :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:25

  Вадим Жураковский написав:
  sequence написав:какие летом электрички? пять лет назад я последний раз в этой парилке прокатился, проклял все на свете. Парилка - неверно описал. Утром и вечером, в часы пик, это душегубка

а некоторым нравится прижиматься своим мокрым телом к телу молодой симпатичной девушки, у которой с одежды только намек на ситцевое платьице :mrgreen:

А прижаться к симп0тишной пенсионерке или бабке не желаете ? Или жирной мокрой тетке ? Или прокуренному субъекту средних лет с перегаром ? :mrgreen: Симп0тишные маладухи уже почти все на своих колесах. Метро - уже тусня тех кому не повезло в этой жизни. И оно забито в последние годы особенно. Лет 10-15 назад летом даже утром и вечером было свободно. Днем пусто. Сейчас это ад. :twisted:
Востаннє редагувалось moniks в Пон 24 чер, 2019 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Нету ККЦ

наверное бюджет урезали и нечем ему платить.
Хотя...может Виталик где-то велодорожку закольцевал
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав: электрички нестабильны, перегреваются на солнце

или электрички сделать ночными. Назло таксистам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:28

  vitaliian написав:пустые поезда гонять деньги есть
Зображення

Л-люксовые
К-клёвые
П-понтовые
СЗ...? СкотовоЗ?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  moniks написав:Лет 10-15 назад летом даже утром и вечером было свободно. Днем пусто. Сейчас это ад.
за 15 не скажу но 10 лет назад точно нет. К Левобережной со стороны Лисовой поезд приезжал утром уже забитый под потолок. Это Бровары ехали на работу. Сейчас по утрам настоящий ад на академгородке, 100 тысячный Ирпень с Бучей плюс траффик с Варшавки концентрируется на отрезке в 1000 метров перед перекрёстком Булаговского и Палладина на светофоре. Потом говорят посмотрите какие пробки, мол у каждого бомжа есть автомобиль и на его заправку.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:41

  vitaliian написав:
  moniks написав:Лет 10-15 назад летом даже утром и вечером было свободно. Днем пусто. Сейчас это ад.
за 15 не скажу но 10 лет назад точно нет. К Левобережной со стороны Лисовой поезд приезжал утром уже забитый под потолок. Это Бровары ехали на работу. Сейчас по утрам ад на академе это 100 тысячный Ирпень с Бучей плюс траффик с Варшавки концентрируется на отрезке в 1000 метров.

Я катался с Оболони. Ваша ветка всегда была опой но и "наша" уже догоняет вашу :evil: Адъ и пекло - нынешнее киевское метро, чур меня чур :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:49

  zzzzzz написав:Какие электрички, вы что, у Укрзализныци нет денег ....
https://112.ua/ekonomika/ukrzaliznycya- ... 90424.html

всё ушло на очки и стрижку бороды кравцова (вроде так зовут ио) :D

пс
Все ушло на декомуннизацию :mrgreen:

Омелян предложил переименовать региональные филиалы "Укрзалізниці"

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/omel ... 34687.html
https://gordonua.com/news/politics/omel ... 34687.html
Востаннє редагувалось hume в Пон 24 чер, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:51

  moniks написав:..
Я катался с Оболони. Ваша ветка всегда была опой но и "наша" уже догоняет вашу :evil:
та ну вас. Ад и пекло - это ветка с ПОХа, что доказывает рекордная толпень на станциях пересадки.
Хотя я редко там бываю, но мне жена жалуется :)
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:55

  sequence написав:
  moniks написав:..
Я катался с Оболони. Ваша ветка всегда была опой но и "наша" уже догоняет вашу :evil:
та ну вас. Ад и пекло - это ветка с ПОХа, что доказывает рекордная толпень на станциях пересадки.
Хотя я редко там бываю, но мне жена жалуется :)

Утром из центра с комфортом едьте на любую окраину. Рекомендую жить в центре а работать на окраине)
vitaliian
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