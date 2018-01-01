Нету ККЦ, он бы сейчас рассказал что виноваты жители Троещины , Укрзализныця, Жара, Строители электричек , и еще кто угодно но только не чиновники Кличка
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Додано: Пон 24 чер, 2019 13:23
Нету ККЦ, он бы сейчас рассказал что виноваты жители Троещины , Укрзализныця, Жара, Строители электричек , и еще кто угодно но только не чиновники Кличка
Живите своим умом!
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:25
А прижаться к симп0тишной пенсионерке или бабке не желаете ? Или жирной мокрой тетке ? Или прокуренному субъекту средних лет с перегаром ? Симп0тишные маладухи уже почти все на своих колесах. Метро - уже тусня тех кому не повезло в этой жизни. И оно забито в последние годы особенно. Лет 10-15 назад летом даже утром и вечером было свободно. Днем пусто. Сейчас это ад.
Востаннє редагувалось moniks в Пон 24 чер, 2019 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
наверное бюджет урезали и нечем ему платить.
Хотя...может Виталик где-то велодорожку закольцевал
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:28
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
за 15 не скажу но 10 лет назад точно нет. К Левобережной со стороны Лисовой поезд приезжал утром уже забитый под потолок. Это Бровары ехали на работу. Сейчас по утрам настоящий ад на академгородке, 100 тысячный Ирпень с Бучей плюс траффик с Варшавки концентрируется на отрезке в 1000 метров перед перекрёстком Булаговского и Палладина на светофоре. Потом говорят посмотрите какие пробки, мол у каждого бомжа есть автомобиль и на его заправку.
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:41
Я катался с Оболони. Ваша ветка всегда была опой но и "наша" уже догоняет вашу Адъ и пекло - нынешнее киевское метро, чур меня чур
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:49
всё ушло на очки и стрижку бороды кравцова (вроде так зовут ио)
пс
Все ушло на декомуннизацию
Омелян предложил переименовать региональные филиалы "Укрзалізниці"
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Востаннє редагувалось hume в Пон 24 чер, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:51
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:55
Утром из центра с комфортом едьте на любую окраину. Рекомендую жить в центре а работать на окраине)
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