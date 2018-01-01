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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:17
О ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
Из 3,5 тыс. работников на заводе Pesa (Быдгощ Польша) более 800 рабочих - из Украины, около 20 украинцев трудятся - на ведущих должностях, например, работают конструкторами.
Большинство из них работники Крюковского вагонзавода ( Кременчуг, Полтавской области). С учетом семей это около 2500 человек которые выехали (и уже очевидно что надолго ) из Украины.
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Живите своим умом!
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Додано: Пон 24 чер, 2019 14:17
vitaliian написав:
... Рекомендую жить в центре а работать на окраине)
а я от души желаю вам жить и работать за Киевом, да еще и зарабатывать достойно!
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Додано: Пон 24 чер, 2019 14:18
moniks написав: Вадим Жураковский написав: sequence написав:
какие летом электрички? пять лет назад я последний раз в этой парилке прокатился, проклял все на свете. Парилка - неверно описал. Утром и вечером, в часы пик, это душегубка
а некоторым нравится прижиматься своим мокрым телом к телу молодой симпатичной девушки, у которой с одежды только намек на ситцевое платьице
А прижаться к симп0тишной пенсионерке или бабке не желаете ? Или жирной мокрой тетке ? Или прокуренному субъекту средних лет с перегаром ?
Симп0тишные маладухи уже почти все на своих колесах. Метро - уже тусня тех кому не повезло в этой жизни. И оно забито в последние годы особенно. Лет 10-15 назад летом даже утром и вечером было свободно. Днем пусто. Сейчас это ад.
"На сэли" если у тебя авто - то ты крут, но постоянно вижу автомобилистов стоящих в пробках. Авто/б*** сейчас может себе позволить любой плиточник/маникюрщица. Но масса людей пользуется метро из-за его удобства. Мне дорога на работу занимает: метро + пешком - 25 мин.
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BIGor
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Додано: Пон 24 чер, 2019 14:31
BIGor написав:
"На сэли" если у тебя авто - то ты крут, но постоянно вижу автомобилистов стоящих в пробках. Авто/б*** сейчас может себе позволить любой плиточник/маникюрщица. Но масса людей пользуется метро из-за его удобства. Мне дорога на работу занимает: метро + пешком - 25 мин.
флудерасты завязывайте уже
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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