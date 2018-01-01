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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 24 чер, 2019 14:31
BIGor написав:
"На сэли" если у тебя авто - то ты крут, но постоянно вижу автомобилистов стоящих в пробках. Авто/б*** сейчас может себе позволить любой плиточник/маникюрщица. Но масса людей пользуется метро из-за его удобства. Мне дорога на работу занимает: метро + пешком - 25 мин.
флудерасты завязывайте уже
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 24 чер, 2019 14:38
moniks написав:
Метро - уже тусня тех кому не повезло в этой жизни. И оно забито в последние годы особенно. Лет 10-15 назад летом даже утром и вечером было свободно. Днем пусто. Сейчас это ад.
Демография прет, понаехи валят косяками, лендлорды радостно потирают руки и бегут в ОП за новым бетоном.
zzzzzz написав:
О ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
Из 3,5 тыс. работников на заводе Pesa (Быдгощ Польша) более 800 рабочих - из Украины, около 20 украинцев трудятся - на ведущих должностях, например, работают конструкторами.
Большинство из них работники Крюковского вагонзавода ( Кременчуг, Полтавской области). С учетом семей это около 2500 человек которые выехали (и уже очевидно что надолго ) из Украины.
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По личным наблюдениям: в щуцинских ипенях добрая половина зазывал во всякие кафе/выставки/стриптизы и водители туристических электрокаров - из Украины.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 14:44
moniks написав: vitaliian написав: moniks написав:
Лет 10-15 назад летом даже утром и вечером было свободно. Днем пусто. Сейчас это ад.
за 15 не скажу но 10 лет назад точно нет. К Левобережной со стороны Лисовой поезд приезжал утром уже забитый под потолок. Это Бровары ехали на работу. Сейчас по утрам ад на академе это 100 тысячный Ирпень с Бучей плюс траффик с Варшавки концентрируется на отрезке в 1000 метров.
Я катался с Оболони. Ваша ветка всегда была опой но и "наша" уже догоняет вашу
Адъ и пекло - нынешнее киевское метро, чур меня чур
Если не ездить на 9-00 и назад в начале седьмого - то все вполне терпимо, и куда лучше маршруток
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Додано: Пон 24 чер, 2019 15:38
vitaliian написав: Первый написав:
Нормальна ціна для коростеня. Беріть.
Красивый город с красивым парком в самом центре, многие райцентры выглядят хуже. К тому же прямая электричка на Киев и Житомир, прямые поезда на Одессу и Львов. Хорошая цена, согласен.
о, вже на мій коханий Коростень облизуються... а ну киш до Васі в Березань
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 15:42
flyman написав: vitaliian написав: Первый написав:
Нормальна ціна для коростеня. Беріть.
Красивый город с красивым парком в самом центре, многие райцентры выглядят хуже. К тому же прямая электричка на Киев и Житомир, прямые поезда на Одессу и Львов. Хорошая цена, согласен.
о, вже на мій коханий Коростень облизуються... а ну киш до Васі в Березань
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Додано: Пон 24 чер, 2019 15:44
flyman написав: vitaliian написав: Первый написав:
Нормальна ціна для коростеня. Беріть.
Красивый город с красивым парком в самом центре, многие райцентры выглядят хуже. К тому же прямая электричка на Киев и Житомир, прямые поезда на Одессу и Львов. Хорошая цена, согласен.
о, вже на мій коханий Коростень облизуються... а ну киш до Васі в Березань
сердце красавицы, склонно к измене.
Был же Пирятин?
Или я путаю что-то?
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Додано: Пон 24 чер, 2019 15:54
sequence написав: flyman написав: vitaliian написав:
Красивый город с красивым парком в самом центре, многие райцентры выглядят хуже. К тому же прямая электричка на Киев и Житомир, прямые поезда на Одессу и Львов. Хорошая цена, согласен.
о, вже на мій коханий Коростень облизуються... а ну киш до Васі в Березань
сердце красавицы, склонно к измене.
Был же Пирятин?
Или я путаю что-то?
Пирятин? Це де?
Там електрички ходять? як часто?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 15:54
Faceless написав:
КоростеньНєРєзіновий
он фарфоро-фаянсовый
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 24 чер, 2019 16:01
flyman написав:
..
Там електрички ходять? як часто?
перепутал вас с кем-то, выбачте!
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