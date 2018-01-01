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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1254125512561257

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 175
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:31

Re: модераторы есть на форуме???

  BIGor написав:
  moniks написав:
  Вадим Жураковский написав:а некоторым нравится прижиматься своим мокрым телом к телу молодой симпатичной девушки, у которой с одежды только намек на ситцевое платьице :mrgreen:

А прижаться к симп0тишной пенсионерке или бабке не желаете ? Или жирной мокрой тетке ? Или прокуренному субъекту средних лет с перегаром ? :mrgreen: Симп0тишные маладухи уже почти все на своих колесах. Метро - уже тусня тех кому не повезло в этой жизни. И оно забито в последние годы особенно. Лет 10-15 назад летом даже утром и вечером было свободно. Днем пусто. Сейчас это ад. :twisted:

"На сэли" если у тебя авто - то ты крут, но постоянно вижу автомобилистов стоящих в пробках. Авто/б*** сейчас может себе позволить любой плиточник/маникюрщица. Но масса людей пользуется метро из-за его удобства. Мне дорога на работу занимает: метро + пешком - 25 мин.

флудерасты завязывайте уже
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:31

  sequence написав:
  vitaliian написав:... Рекомендую жить в центре а работать на окраине)

а я от души желаю вам жить и работать за Киевом, да еще и зарабатывать достойно! :)

Принято, спасибо!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:38

  moniks написав:Метро - уже тусня тех кому не повезло в этой жизни. И оно забито в последние годы особенно. Лет 10-15 назад летом даже утром и вечером было свободно. Днем пусто. Сейчас это ад. :twisted:

Демография прет, понаехи валят косяками, лендлорды радостно потирают руки и бегут в ОП за новым бетоном.

  zzzzzz написав:О ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Из 3,5 тыс. работников на заводе Pesa (Быдгощ Польша) более 800 рабочих - из Украины, около 20 украинцев трудятся - на ведущих должностях, например, работают конструкторами.

Большинство из них работники Крюковского вагонзавода ( Кременчуг, Полтавской области). С учетом семей это около 2500 человек которые выехали (и уже очевидно что надолго ) из Украины.

.

По личным наблюдениям: в щуцинских ипенях добрая половина зазывал во всякие кафе/выставки/стриптизы и водители туристических электрокаров - из Украины.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

moniks написав:
  vitaliian написав:
  moniks написав:Лет 10-15 назад летом даже утром и вечером было свободно. Днем пусто. Сейчас это ад.
за 15 не скажу но 10 лет назад точно нет. К Левобережной со стороны Лисовой поезд приезжал утром уже забитый под потолок. Это Бровары ехали на работу. Сейчас по утрам ад на академе это 100 тысячный Ирпень с Бучей плюс траффик с Варшавки концентрируется на отрезке в 1000 метров.

Я катался с Оболони. Ваша ветка всегда была опой но и "наша" уже догоняет вашу :evil: Адъ и пекло - нынешнее киевское метро, чур меня чур :twisted:
Если не ездить на 9-00 и назад в начале седьмого - то все вполне терпимо, и куда лучше маршруток
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:38

  vitaliian написав:
  Первый написав:Нормальна ціна для коростеня. Беріть.

Красивый город с красивым парком в самом центре, многие райцентры выглядят хуже. К тому же прямая электричка на Киев и Житомир, прямые поезда на Одессу и Львов. Хорошая цена, согласен.

о, вже на мій коханий Коростень облизуються... а ну киш до Васі в Березань
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  vitaliian написав:
  Первый написав:Нормальна ціна для коростеня. Беріть.

Красивый город с красивым парком в самом центре, многие райцентры выглядят хуже. К тому же прямая электричка на Киев и Житомир, прямые поезда на Одессу и Львов. Хорошая цена, согласен.

о, вже на мій коханий Коростень облизуються... а ну киш до Васі в Березань
КоростеньНєРєзіновий
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:44

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Первый написав:Нормальна ціна для коростеня. Беріть.

Красивый город с красивым парком в самом центре, многие райцентры выглядят хуже. К тому же прямая электричка на Киев и Житомир, прямые поезда на Одессу и Львов. Хорошая цена, согласен.

о, вже на мій коханий Коростень облизуються... а ну киш до Васі в Березань

сердце красавицы, склонно к измене.
Был же Пирятин?
Или я путаю что-то?
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:54

  sequence написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:Красивый город с красивым парком в самом центре, многие райцентры выглядят хуже. К тому же прямая электричка на Киев и Житомир, прямые поезда на Одессу и Львов. Хорошая цена, согласен.

о, вже на мій коханий Коростень облизуються... а ну киш до Васі в Березань

сердце красавицы, склонно к измене.
Был же Пирятин?
Или я путаю что-то?

Пирятин? Це де?
Там електрички ходять? як часто?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:КоростеньНєРєзіновий

он фарфоро-фаянсовый
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:01

  flyman написав:..
Там електрички ходять? як часто?

перепутал вас с кем-то, выбачте!
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