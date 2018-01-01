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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1256125712581259>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 175
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Хотя не знаю как там зимой - наверное депрессивненько и дороги когда заметет - вообще опа.
Зато в Ирпене зимой не депрессивненько, за экомаркетом есть парк с высокими холмами их заливают водой и получаются горки, очередь к каждой на спуск 20-30 человек. Бесплатно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:32

  Frant написав:
  jj1981ua написав:друзья, нужен совет по поводу дома (не квартиры, а дома) https://rieltor.ua/flats-sale/view/8948859/ - 80-х годов это полный ппц и лезть туда не стоит за такие деньги?
квартира, район и тд подходит (семья с 2 разнополыми детьми и 3-й в планах - нужна площадь и комнаты)

Квартира пристойна.

Обычная квартира в плане отделки: простенькие обойки, столярка цеховая, ну паркет вроде на полу ( не актуально) планировка хорошая как для 5 чел.
продолжаю сбор мнений об адекватности цен
Что скажете?
https://www.olx.ua/obyavlenie/srbnoklsk ... bc8f0cbb92

https://www.olx.ua/obyavlenie/pchelki-8 ... d5a9452a5e

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... f875c7e278

https://www.olx.ua/obyavlenie/srochnaya ... 7ae6b090c5
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:33

а в ЖК Эврика рядом озера, пляж, детские площадки, и самое моё любимое Бельгийский пивной ресторан Brugge :mrgreen:

П.С. сейчас опять скажут, что я агент Аркады. Ладно, пусть будет ЖК Венеция.
А с крыши Mister Cat видно голосиевский лес, в котором, кстати, маршруты (тропы) по 50 км.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эврику уже сливают перекупы 2-к за 35000 уе с поставкой в следующем году.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... 0;promoted
Продам двухкомнатную квартиру ЖК Эврика 19 доми, секция 2, 9 этаж, панорамные окна, ремонт от застройщика. Кухня =9 м, комната 17 м., вторая комната 11 м., два санузла, ДО МЕТРО Ипподром 5 минут пешком, к ВДНХ 10 мин., Сдача дома начало 2020 г. Цена ниже чем у застройщика на первоначальном этапе в связи со срочнотью продажи

Выходит по 650 уе/метр.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Вадим Жураковский написав:а в ЖК Эврика рядом озера, пляж, детские площадки, и самое моё любимое Бельгийский пивной ресторан Brugge

инвесторы с горя понапиваются и пойдут топиться
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:40

хотел ЖК Венецию , по узнавал, там цена под 70 тыс $ за одно комнатную. Дом понравился и место.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:41

  Serg-ik написав:
  BIGor написав:Эврику уже сливают перекупы 2-к за 35000 уе с поставкой в следующем году.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... 0;promoted


Выходит по 650 уе/метр.



Інші оголошення автора Алина
Туфли замш, кожа 37 размер 800 грн.
Продам лоферы, туфли 36 размер натуральный замш 700 грн.

Скорее всего хозяин квартиры продает, а не морда.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:56

  Serg-ik написав:
  Frant написав:
  jj1981ua написав:друзья, нужен совет по поводу дома (не квартиры, а дома) https://rieltor.ua/flats-sale/view/8948859/ - 80-х годов это полный ппц и лезть туда не стоит за такие деньги?
квартира, район и тд подходит (семья с 2 разнополыми детьми и 3-й в планах - нужна площадь и комнаты)

Квартира пристойна.

Обычная квартира в плане отделки: простенькие обойки, столярка цеховая, ну паркет вроде на полу ( не актуально) планировка хорошая как для 5 чел.
продолжаю сбор мнений об адекватности цен
Что скажете?
https://www.olx.ua/obyavlenie/srbnoklsk ... bc8f0cbb92

https://www.olx.ua/obyavlenie/pchelki-8 ... d5a9452a5e

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... f875c7e278

https://www.olx.ua/obyavlenie/srochnaya ... 7ae6b090c5


из этих корона.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:09

  Жека79 написав:
  Serg-ik написав:Обычная квартира в плане отделки: простенькие обойки, столярка цеховая, ну паркет вроде на полу ( не актуально) планировка хорошая как для 5 чел.
продолжаю сбор мнений об адекватности цен
Что скажете?
https://www.olx.ua/obyavlenie/srbnoklsk ... bc8f0cbb92

https://www.olx.ua/obyavlenie/pchelki-8 ... d5a9452a5e

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... f875c7e278

https://www.olx.ua/obyavlenie/srochnaya ... 7ae6b090c5


из этих корона.

ремонт реальный треш, под демонтаж!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:16

  Прохожий написав:
  Жека79 написав:
  Serg-ik написав:Обычная квартира в плане отделки: простенькие обойки, столярка цеховая, ну паркет вроде на полу ( не актуально) планировка хорошая как для 5 чел.
продолжаю сбор мнений об адекватности цен
Что скажете?
https://www.olx.ua/obyavlenie/srbnoklsk ... bc8f0cbb92

https://www.olx.ua/obyavlenie/pchelki-8 ... d5a9452a5e

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... f875c7e278

https://www.olx.ua/obyavlenie/srochnaya ... 7ae6b090c5


из этих корона.

ремонт реальный треш, под демонтаж!


в том ремонте можно еще лет 20 прожить и не жужжать. А ввалено там немало, многоуровневые потолки с натяжными раньше были дорого ))). Под демонтаж точно не Сержика вариант, иначе на новый ремонт прийдется вывалить стоимость еще одной квартиры
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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