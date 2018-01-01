Зато в Ирпене зимой не депрессивненько, за экомаркетом есть парк с высокими холмами их заливают водой и получаются горки, очередь к каждой на спуск 20-30 человек. Бесплатно.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 16:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:32
Обычная квартира в плане отделки: простенькие обойки, столярка цеховая, ну паркет вроде на полу ( не актуально) планировка хорошая как для 5 чел.
продолжаю сбор мнений об адекватности цен
Что скажете?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:33
а в ЖК Эврика рядом озера, пляж, детские площадки, и самое моё любимое Бельгийский пивной ресторан Brugge
П.С. сейчас опять скажут, что я агент Аркады. Ладно, пусть будет ЖК Венеция.
А с крыши Mister Cat видно голосиевский лес, в котором, кстати, маршруты (тропы) по 50 км.
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эврику уже сливают перекупы 2-к за 35000 уе с поставкой в следующем году.
Выходит по 650 уе/метр.
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
инвесторы с горя понапиваются и пойдут топиться
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:40
хотел ЖК Венецию , по узнавал, там цена под 70 тыс $ за одно комнатную. Дом понравился и место.
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:41
Скорее всего хозяин квартиры продает, а не морда.
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:56
из этих корона.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:09
ремонт реальный треш, под демонтаж!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:16
в том ремонте можно еще лет 20 прожить и не жужжать. А ввалено там немало, многоуровневые потолки с натяжными раньше были дорого ))). Под демонтаж точно не Сержика вариант, иначе на новый ремонт прийдется вывалить стоимость еще одной квартиры
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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