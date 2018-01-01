та можно не вопрос
но не только потолки потолки и освещение...
смотреть на это у меня кровь из глаз
+ вагонка на лоджиях, с/у, дикие шкафы, короче начало 00х во все красе
поэтому мне очень нравятся ремонты в стиле минимализм
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Додано: Пон 24 чер, 2019 17:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
та можно не вопрос
но не только потолки потолки и освещение...
смотреть на это у меня кровь из глаз
+ вагонка на лоджиях, с/у, дикие шкафы, короче начало 00х во все красе
поэтому мне очень нравятся ремонты в стиле минимализм
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