RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1256125712581259

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 175
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:41

Что-то долго эту квартиру продают в Короне

Хотя ценник со 140 стартовал, потом 12.12.2018 цена уже опустилась до 107 и больше не менялась.
https://rieltor.ua/flats-sale/view/8862578/



Зображення
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 24 чер, 2019 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33749
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3305 раз.
Подякували: 6705 раз.
 
Профіль
21
3
2
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:43

  Прохожий написав:
  Жека79 написав:в том ремонте можно еще лет 20 прожить и не жужжать. А ввалено там немало, многоуровневые потолки с натяжными раньше были дорого ))).

та можно не вопрос хоть 100 лет прожить там...
но не только потолки и освещение...
смотреть на это у меня кровь из глаз :evil:
+ вагонка на лоджиях, с/у, дикие шкафы, кухня с барной стойкой, и т.д. короче начало 00х во все красе

на пчелки ИМХО в 100500раз лучше ремонт, не ест так глаз, но этаж низкий...

а Я из этих вариантов выбрал бы 4й 8)


на пчелки опасно, это в мордоре который прямо окно в окно, там плотность такая что дышать тяжело :lol: . Ремонт новый там так как дом новый, но место трешшш..У короны лучшая локация-метро у подъезда и все инфраструктура под домом. А 4-й вариант где то в ипенях оболони, ну хз, и планировка там не айс, ну и докинуть там немало надо. Там же ремонта нет вообще
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3336
З нами з: 25.12.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:07

  zzzzzz написав:Что-то долго эту квартиру продают в Короне

Хотя ценник со 140 стартовал, потом 12.12.2018 цена уже опустилась до 107 и больше не менялась.
https://rieltor.ua/flats-sale/view/8862578/



Зображення


так что, Ельцин прав?

надо брать или центре, или овгз?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 776
З нами з: 22.12.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:46

Вышла статистика по численности населения в Киеве на 1 мая

Наявне населення - 2952294
Прирост с начала года +1475 человек.

За 4 месяца рождено 10459 , умерли 11374 , естественная убыль -915 человек
Прибыло в Киев +2390

А теперь сравниваем с данными 2018 года , что-бы была видна тенденция.
Прирост с начала года на 1 мая +2106
Естественная прибыль +219
Прибыло +1887
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33749
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3305 раз.
Подякували: 6705 раз.
 
Профіль
21
3
2
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:08

  zzzzzz написав:Вышла статистика по численности населения в Киеве на 1 мая

Наявне населення - 2952294
Прирост с начала года +1475 человек.

За 4 месяца рождено 10459 , умерли 11374 , естественная убыль -915 человек
Прибыло в Киев +2390

А теперь сравниваем с данными 2018 года , что-бы была видна тенденция.
Прирост с начала года на 1 мая +2106
Естественная прибыль +219
Прибыло +1887

тут можна погратися графіками-прогнозами по демографії
https://www.populationpyramid.net/ukraine/2060/
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15746
З нами з: 09.03.14
Подякував: 931 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:13

flyman
Фигня , там на 2020 год 43,679 млн по прогнозу , а на 1 мая по Держстату уже меньше , 42,055 млн
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33749
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3305 раз.
Подякували: 6705 раз.
 
Профіль
21
3
2
  #<1 ... 1256125712581259
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, zzzzzz і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1467, 1468, 1469
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14688 2411275
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2019 11:29
galadriel
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181189
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 64724
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72490)
24.06.2019 20:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.