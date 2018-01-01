Хотя ценник со 140 стартовал, потом 12.12.2018 цена уже опустилась до 107 и больше не менялась.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:41
Что-то долго эту квартиру продают в Короне
Хотя ценник со 140 стартовал, потом 12.12.2018 цена уже опустилась до 107 и больше не менялась.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 24 чер, 2019 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:43
на пчелки опасно, это в мордоре который прямо окно в окно, там плотность такая что дышать тяжело . Ремонт новый там так как дом новый, но место трешшш..У короны лучшая локация-метро у подъезда и все инфраструктура под домом. А 4-й вариант где то в ипенях оболони, ну хз, и планировка там не айс, ну и докинуть там немало надо. Там же ремонта нет вообще
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Пон 24 чер, 2019 18:07
так что, Ельцин прав?
надо брать или центре, или овгз?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Пон 24 чер, 2019 18:46
Вышла статистика по численности населения в Киеве на 1 мая
Наявне населення - 2952294
Прирост с начала года +1475 человек.
За 4 месяца рождено 10459 , умерли 11374 , естественная убыль -915 человек
Прибыло в Киев +2390
А теперь сравниваем с данными 2018 года , что-бы была видна тенденция.
Прирост с начала года на 1 мая +2106
Естественная прибыль +219
Прибыло +1887
Живите своим умом!
Додано: Пон 24 чер, 2019 19:08
тут можна погратися графіками-прогнозами по демографії
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 24 чер, 2019 19:13
flyman
Фигня , там на 2020 год 43,679 млн по прогнозу , а на 1 мая по Держстату уже меньше , 42,055 млн
Живите своим умом!
Додано: Пон 24 чер, 2019 19:25
Я написал с точки зрения ремонтов, мне ни одна локация не нравится
а в короне ИМХО ремонт имеет отрицательную стоимость
поэтом люблю минимализм, не стареет
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 24 чер, 2019 19:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я бы тоже взял Корону из предложенных вариантов, хотя я в принципе ПОХ не люблю.
Ремонт там дорогой по меркам 00х, но если убрать эстетику, то в нем можно еще реально жить 20 лет, особенно в ситуации как у Сержа - когда денег впритык, с ремонтами не сталкивался и т.д.
Додано: Пон 24 чер, 2019 20:16
И в Короне вроде нормальное ОСББ
Живите своим умом!
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