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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 чер, 2019 21:36
Оранжевый-хит сезона написав:
Пришло податкове повидомлення. Как жить?
что в нем пишут?
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vitaliian
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Додано: Пон 24 чер, 2019 21:40
vitaliian написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Пришло податкове повидомлення. Как жить?
что в нем пишут?
"Заплати налоги, спи спокойно"
Живите своим умом!
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Додано: Пон 24 чер, 2019 21:52
Оранжевый-хит сезона написав:
Пришло податкове повидомлення. Как жить?
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15 мин. халтурки всего.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 21:56
vitaliian написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Пришло податкове повидомлення. Как жить?
что в нем пишут?
Що варто продати надлишок нерухомості, і жити спокійно і без турботно)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 24 чер, 2019 22:16
Прохожий написав: барабашов написав:Прохожий
Судя по фильмам "Большой куш","Карты,деньги,два ствола" и прочим, а также "Орлу и решке" локэйшен там не очень отвечает запредельной цене что аренды, что продажи. Хотя понаехов, особенно темнокожих и при деньгах, там конечно намного больше чем в Киеве.
В данном контексте локейшн=Лондон
В ипенях Англии можно найти ГОРАЗДО дешевле но хотят Лондон
Я не правильно спросил, зайду с другой стороны...
1. А что мешает строительной компании "Вася Пупкин" наштамповать на окраине Лондона гетто на 20 тыс квартир по цене сильно ниже рынка (и все равно с хорошей маржой)?
2. Что мешало свершиться строительному буму в 2004-2013 годах у нас??? Почему именно сейчас?
Сетевая гигиена: не переходить на личности
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