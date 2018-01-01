что в нем пишут?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 чер, 2019 21:36
Додано: Пон 24 чер, 2019 21:40
"Заплати налоги, спи спокойно"
Живите своим умом!
Додано: Пон 24 чер, 2019 21:52
Додано: Пон 24 чер, 2019 21:56
Що варто продати надлишок нерухомості, і жити спокійно і без турботно)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 24 чер, 2019 22:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я не правильно спросил, зайду с другой стороны...
1. А что мешает строительной компании "Вася Пупкин" наштамповать на окраине Лондона гетто на 20 тыс квартир по цене сильно ниже рынка (и все равно с хорошей маржой)?
2. Что мешало свершиться строительному буму в 2004-2013 годах у нас??? Почему именно сейчас?
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Пон 24 чер, 2019 22:24
Додано: Пон 24 чер, 2019 22:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У ЛондонАх в гетто квартиры не покупают.
Скорее там их выдают(по минимальной аренде) всяким новоангличанам с тёмным цветом кожи
А потом принимаются законы о запрете ношения хиджабов, исполнении намаза на улице и прочие.
Но все равно для белых там Мордоры вроде не строят
Додано: Пон 24 чер, 2019 22:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Проба пера -
""24 червня 2019 року о 15:50 працівниками АТ "Полтаваобленерго" був знеструмлений 4-й водозабір, розпочалося відключення від електроенергії інших об’єктів водоканалу, що є грубим порушенням Закону України "Про питну воду і питне водопостачання" (ст.6). Аргументація - борги минулих років за електроенергію. Без водопостачання залишилися такі мікрорайони міста: Сади - 1,2,3, Алмазний, Половки", - зазначили в "Полтававодоканалі".
Сколько там долгов? 70 ярдов? Хотя у полтавчан есть выход - кржн радостно примет каждого, мы же все свои
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