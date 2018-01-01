Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Прохожий Судя по фильмам "Большой куш","Карты,деньги,два ствола" и прочим, а также "Орлу и решке" локэйшен там не очень отвечает запредельной цене что аренды, что продажи. Хотя понаехов, особенно темнокожих и при деньгах, там конечно намного больше чем в Киеве.
В данном контексте локейшн=Лондон В ипенях Англии можно найти ГОРАЗДО дешевле но хотят Лондон
Я не правильно спросил, зайду с другой стороны...
1. А что мешает строительной компании "Вася Пупкин" наштамповать на окраине Лондона гетто на 20 тыс квартир по цене сильно ниже рынка (и все равно с хорошей маржой)? 2. Что мешало свершиться строительному буму в 2004-2013 годах у нас??? Почему именно сейчас?
У ЛондонАх в гетто квартиры не покупают. Скорее там их выдают(по минимальной аренде) всяким новоангличанам с тёмным цветом кожи А потом принимаются законы о запрете ношения хиджабов, исполнении намаза на улице и прочие. Но все равно для белых там Мордоры вроде не строят
Проба пера - ""24 червня 2019 року о 15:50 працівниками АТ "Полтаваобленерго" був знеструмлений 4-й водозабір, розпочалося відключення від електроенергії інших об’єктів водоканалу, що є грубим порушенням Закону України "Про питну воду і питне водопостачання" (ст.6). Аргументація - борги минулих років за електроенергію. Без водопостачання залишилися такі мікрорайони міста: Сади - 1,2,3, Алмазний, Половки", - зазначили в "Полтававодоканалі". https://tsn.ua/ukrayina/u-poltavi-bez-vodi-zalishilisya-naybilshi-spalni-rayoni-1367745.html
Сколько там долгов? 70 ярдов? Хотя у полтавчан есть выход - кржн радостно примет каждого, мы же все свои
vano80 написав:Проба пера - ""24 червня 2019 року о 15:50 працівниками АТ "Полтаваобленерго" був знеструмлений 4-й водозабір, розпочалося відключення від електроенергії інших об’єктів водоканалу, що є грубим порушенням Закону України "Про питну воду і питне водопостачання" (ст.6). Аргументація - борги минулих років за електроенергію. Без водопостачання залишилися такі мікрорайони міста: Сади - 1,2,3, Алмазний, Половки", - зазначили в "Полтававодоканалі". https://tsn.ua/ukrayina/u-poltavi-bez-vodi-zalishilisya-naybilshi-spalni-rayoni-1367745.html Сколько там долгов? 70 ярдов? Хотя у полтавчан есть выход - кржн радостно примет каждого, мы же все свои
В прошлые годы на дверях парадных регулярно вывешивали списки должников. Десятка два квартир. В этом году ни разу. Очевидно, что после обрезания субсидий должны все. Я как вкладчик 200+ тоже участвую в этом флэшмобе