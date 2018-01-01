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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1258125912601261>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 176
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
51
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:36

  Оранжевый-хит сезона написав:Пришло податкове повидомлення. Как жить?

что в нем пишут?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:40

  vitaliian написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Пришло податкове повидомлення. Как жить?

что в нем пишут?


"Заплати налоги, спи спокойно" :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:52

  Оранжевый-хит сезона написав:Пришло податкове повидомлення. Как жить?

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15 мин. халтурки всего.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:56

  vitaliian написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Пришло податкове повидомлення. Как жить?

что в нем пишут?

Що варто продати надлишок нерухомості, і жити спокійно і без турботно)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  барабашов написав:Прохожий
Судя по фильмам "Большой куш","Карты,деньги,два ствола" и прочим, а также "Орлу и решке" локэйшен там не очень отвечает запредельной цене что аренды, что продажи. Хотя понаехов, особенно темнокожих и при деньгах, там конечно намного больше чем в Киеве.

В данном контексте локейшн=Лондон
В ипенях Англии можно найти ГОРАЗДО дешевле но хотят Лондон :mrgreen:
Я не правильно спросил, зайду с другой стороны...

1. А что мешает строительной компании "Вася Пупкин" наштамповать на окраине Лондона гетто на 20 тыс квартир по цене сильно ниже рынка (и все равно с хорошей маржой)?
2. Что мешало свершиться строительному буму в 2004-2013 годах у нас??? Почему именно сейчас?
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:24

  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Пришло податкове повидомлення. Как жить?

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15 мин. халтурки всего.

где то так... может 1 час
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У ЛондонАх в гетто квартиры не покупают.
Скорее там их выдают(по минимальной аренде) всяким новоангличанам с тёмным цветом кожи
А потом принимаются законы о запрете ношения хиджабов, исполнении намаза на улице и прочие.
Но все равно для белых там Мордоры вроде не строят
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Проба пера -
""24 червня 2019 року о 15:50 працівниками АТ "Полтаваобленерго" був знеструмлений 4-й водозабір, розпочалося відключення від електроенергії інших об’єктів водоканалу, що є грубим порушенням Закону України "Про питну воду і питне водопостачання" (ст.6). Аргументація - борги минулих років за електроенергію. Без водопостачання залишилися такі мікрорайони міста: Сади - 1,2,3, Алмазний, Половки", - зазначили в "Полтававодоканалі". https://tsn.ua/ukrayina/u-poltavi-bez-vodi-zalishilisya-naybilshi-spalni-rayoni-1367745.html

Сколько там долгов? 70 ярдов? Хотя у полтавчан есть выход - кржн радостно примет каждого, мы же все свои :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:02

  vano80 написав:Проба пера -
""24 червня 2019 року о 15:50 працівниками АТ "Полтаваобленерго" був знеструмлений 4-й водозабір, розпочалося відключення від електроенергії інших об’єктів водоканалу, що є грубим порушенням Закону України "Про питну воду і питне водопостачання" (ст.6). Аргументація - борги минулих років за електроенергію. Без водопостачання залишилися такі мікрорайони міста: Сади - 1,2,3, Алмазний, Половки", - зазначили в "Полтававодоканалі". https://tsn.ua/ukrayina/u-poltavi-bez-vodi-zalishilisya-naybilshi-spalni-rayoni-1367745.html
Сколько там долгов? 70 ярдов? Хотя у полтавчан есть выход - кржн радостно примет каждого, мы же все свои :mrgreen:

В прошлые годы на дверях парадных регулярно вывешивали списки должников. Десятка два квартир. В этом году ни разу. Очевидно, что после обрезания субсидий должны все. Я как вкладчик 200+ тоже участвую в этом флэшмобе :mrgreen:
moniks
 
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Похоже приехали

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