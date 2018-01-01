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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1258125912601261

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 177
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
51
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:29

  vano80 написав:Проба пера -
""24 червня 2019 року о 15:50 працівниками АТ "Полтаваобленерго" був знеструмлений 4-й водозабір, розпочалося відключення від електроенергії інших об’єктів водоканалу, що є грубим порушенням Закону України "Про питну воду і питне водопостачання" (ст.6). Аргументація - борги минулих років за електроенергію. Без водопостачання залишилися такі мікрорайони міста: Сади - 1,2,3, Алмазний, Половки", - зазначили в "Полтававодоканалі". https://tsn.ua/ukrayina/u-poltavi-bez-vodi-zalishilisya-naybilshi-spalni-rayoni-1367745.html

Сколько там долгов? 70 ярдов? Хотя у полтавчан есть выход - кржн радостно примет каждого, мы же все свои :mrgreen:


Просто власти заигрались в популизм, вот теперь пожинают плоды. В моем доме тоже большинство не платит, хотя совсем не бедные. А власть, вместо того, чтобы создать эфективный механизм по сбору задолженности, наоборот принимает решение о защите этих неплательщиков. Парадокс.
Полтавеоблэнерго сочувствую.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:32

У меня знакомый из Израиля приезжал, видел наши списки должников, он был в шоке. Задал вопрос: А что их в тюрьму не сажают? :mrgreen:
Я говорю нет, наоборот у нас это типа круто, что платят только трусы. А он начал рассказывать, что у них ты сразу попадешь еще в какой-то реестр, и тогда тебе вообще ж***, даже на работу брать не будут.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:35

  vitaliian написав:
  moniks написав:Лет 10-15 назад летом даже утром и вечером было свободно. Днем пусто. Сейчас это ад.
за 15 не скажу но 10 лет назад точно нет. К Левобережной со стороны Лисовой поезд приезжал утром уже забитый под потолок. Это Бровары ехали на работу. Сейчас по утрам настоящий ад на академгородке, 100 тысячный Ирпень с Бучей плюс траффик с Варшавки концентрируется на отрезке в 1000 метров перед перекрёстком Булаговского и Палладина на светофоре. Потом говорят посмотрите какие пробки, мол у каждого бомжа есть автомобиль и на его заправку.


Да ребятки, как я вам сочуствую.
У меня на велике 7 минут вокзал, 5 минут университет, 7 минут работа.
Здесь велики в Германии можно бросать кругом, никто не позариться.
Зарплата работающего студента больше чем я получал принадлежа к прослойке Фейслесса.
Да, налог на зарплату я тоже не плачу.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:37

  Вадим Жураковский написав:У меня знакомый из Израиля приезжал, видел наши списки должников, он был в шоке. Задал вопрос: А что их в тюрьму не сажают? :mrgreen:
Я говорю нет, наоборот у нас это типа круто, что платят только трусы. А он начал рассказывать, что у них ты сразу попадешь еще в какой-то реестр, и тогда тебе вообще ж***, даже на работу брать не будут.

друзья ездили в Германию где-то не заплатили за парковку, на границе с Украиной поляки им впаяли за это штраф 200евро. Можно было конечно не платить, но тогда водитель был бы не выездной в ЕС. Если у нас начнут сажать за долги в тюрьме будет треть страны, тарифы должны соответствовать доходам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:40

  vitaliian написав:тарифы должны соответствовать доходам.

а я думал должны соответствовать как минимум хотя бы нулевой рентабельности :shock:
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вадим Жураковский написав:
  vitaliian написав:тарифы должны соответствовать доходам.

а я думал должны соответствовать как минимум хотя бы нулевой рентабельности :shock:


В рентабельности нынешних тарифов вы можете даже не сомневаться.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:04

  freeze написав:
Вадим Жураковский написав:
  vitaliian написав:тарифы должны соответствовать доходам.

а я думал должны соответствовать как минимум хотя бы нулевой рентабельности :shock:

В рентабельности нынешних тарифов вы можете даже не сомневаться.

Так поэтому и имеем "висюн" в 70 млрд.грн. :shock: Поговаривают, что с бюджетом на будущий год будут траблы. Пока наслаждаемся теплом, которое зимой будет не у всех :twisted:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:21

  Вадим Жураковский написав:У меня знакомый из Израиля приезжал, видел наши списки должников, он был в шоке. Задал вопрос: А что их в тюрьму не сажают? :mrgreen:
Я говорю нет, наоборот у нас это типа круто, что платят только трусы. А он начал рассказывать, что у них ты сразу попадешь еще в какой-то реестр, и тогда тебе вообще ж***, даже на работу брать не будут.

Люблю евреев :mrgreen: Изя в шоке шо какие-то гои не платят. Но Изя не видит шо люди обокравшие этих гоев ходят по ресторанам :shock: Класика :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:22

когда неплательщик умрёт его наследники не смогут оформить на себя договоры пока не погасят долг. Чем выше в стране смертность, тем быстрее погашаются долги. Не нужны тюрьма и штрафы, нужна платная медицина и высокая смертность. Потом заселят территорию африканцами из Сомали. Всё продумано.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:37

  vitaliian написав:когда неплательщик умрёт его наследники не смогут оформить на себя договоры пока не погасят долг.


это обман

Не переходят по наследству:

обязанности, вытекающие из гражданско-правовых договоров, неразрывно связанных с личностью самого наследодателя (т. е. выполнить такое обязательство мог только сам наследодатель лично);
другие обязательства, связанные с личностью наследодателя (например, по выплате алиментов).

Квартира сама по себе не потребляет коммунальные услуги, есть конкретных потребитель - это человек, c которым заключены договора с коммунальными предприятиями. Руководствуясь этой логикой Вы можете отбиться от долгов. По факту (личный опыт), такие решения существуют.
Вадим Жураковский
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