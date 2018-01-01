Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vano80 написав:Проба пера - ""24 червня 2019 року о 15:50 працівниками АТ "Полтаваобленерго" був знеструмлений 4-й водозабір, розпочалося відключення від електроенергії інших об’єктів водоканалу, що є грубим порушенням Закону України "Про питну воду і питне водопостачання" (ст.6). Аргументація - борги минулих років за електроенергію. Без водопостачання залишилися такі мікрорайони міста: Сади - 1,2,3, Алмазний, Половки", - зазначили в "Полтававодоканалі". https://tsn.ua/ukrayina/u-poltavi-bez-vodi-zalishilisya-naybilshi-spalni-rayoni-1367745.html
Сколько там долгов? 70 ярдов? Хотя у полтавчан есть выход - кржн радостно примет каждого, мы же все свои
Просто власти заигрались в популизм, вот теперь пожинают плоды. В моем доме тоже большинство не платит, хотя совсем не бедные. А власть, вместо того, чтобы создать эфективный механизм по сбору задолженности, наоборот принимает решение о защите этих неплательщиков. Парадокс. Полтавеоблэнерго сочувствую.
У меня знакомый из Израиля приезжал, видел наши списки должников, он был в шоке. Задал вопрос: А что их в тюрьму не сажают? Я говорю нет, наоборот у нас это типа круто, что платят только трусы. А он начал рассказывать, что у них ты сразу попадешь еще в какой-то реестр, и тогда тебе вообще ж***, даже на работу брать не будут.
moniks написав:Лет 10-15 назад летом даже утром и вечером было свободно. Днем пусто. Сейчас это ад.
за 15 не скажу но 10 лет назад точно нет. К Левобережной со стороны Лисовой поезд приезжал утром уже забитый под потолок. Это Бровары ехали на работу. Сейчас по утрам настоящий ад на академгородке, 100 тысячный Ирпень с Бучей плюс траффик с Варшавки концентрируется на отрезке в 1000 метров перед перекрёстком Булаговского и Палладина на светофоре. Потом говорят посмотрите какие пробки, мол у каждого бомжа есть автомобиль и на его заправку.
Да ребятки, как я вам сочуствую. У меня на велике 7 минут вокзал, 5 минут университет, 7 минут работа. Здесь велики в Германии можно бросать кругом, никто не позариться. Зарплата работающего студента больше чем я получал принадлежа к прослойке Фейслесса. Да, налог на зарплату я тоже не плачу.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Вадим Жураковский написав:У меня знакомый из Израиля приезжал, видел наши списки должников, он был в шоке. Задал вопрос: А что их в тюрьму не сажают? Я говорю нет, наоборот у нас это типа круто, что платят только трусы. А он начал рассказывать, что у них ты сразу попадешь еще в какой-то реестр, и тогда тебе вообще ж***, даже на работу брать не будут.
друзья ездили в Германию где-то не заплатили за парковку, на границе с Украиной поляки им впаяли за это штраф 200евро. Можно было конечно не платить, но тогда водитель был бы не выездной в ЕС. Если у нас начнут сажать за долги в тюрьме будет треть страны, тарифы должны соответствовать доходам.
Вадим Жураковский написав:У меня знакомый из Израиля приезжал, видел наши списки должников, он был в шоке. Задал вопрос: А что их в тюрьму не сажают? Я говорю нет, наоборот у нас это типа круто, что платят только трусы. А он начал рассказывать, что у них ты сразу попадешь еще в какой-то реестр, и тогда тебе вообще ж***, даже на работу брать не будут.
Люблю евреев Изя в шоке шо какие-то гои не платят. Но Изя не видит шо люди обокравшие этих гоев ходят по ресторанам Класика
когда неплательщик умрёт его наследники не смогут оформить на себя договоры пока не погасят долг. Чем выше в стране смертность, тем быстрее погашаются долги. Не нужны тюрьма и штрафы, нужна платная медицина и высокая смертность. Потом заселят территорию африканцами из Сомали. Всё продумано.
vitaliian написав:когда неплательщик умрёт его наследники не смогут оформить на себя договоры пока не погасят долг.
это обман
Не переходят по наследству:
обязанности, вытекающие из гражданско-правовых договоров, неразрывно связанных с личностью самого наследодателя (т. е. выполнить такое обязательство мог только сам наследодатель лично); другие обязательства, связанные с личностью наследодателя (например, по выплате алиментов).
Квартира сама по себе не потребляет коммунальные услуги, есть конкретных потребитель - это человек, c которым заключены договора с коммунальными предприятиями. Руководствуясь этой логикой Вы можете отбиться от долгов. По факту (личный опыт), такие решения существуют.