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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 25 чер, 2019 07:37
Вадим Жураковский написав:
У меня знакомый из Израиля приезжал, видел наши списки должников, он был в шоке. Задал вопрос: А что их в тюрьму не сажают?
Я говорю нет, наоборот у нас это типа круто, что платят только трусы. А он начал рассказывать, что у них ты сразу попадешь еще в какой-то реестр, и тогда тебе вообще ж***, даже на работу брать не будут.
друзья ездили в Германию где-то не заплатили за парковку, на границе с Украиной поляки им впаяли за это штраф 200евро. Можно было конечно не платить, но тогда водитель был бы не выездной в ЕС. Если у нас начнут сажать за долги в тюрьме будет треть страны, тарифы должны соответствовать доходам.
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vitaliian
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Додано: Вів 25 чер, 2019 07:48
Вадим Жураковский написав: vitaliian написав:
тарифы должны соответствовать доходам.
а я думал должны соответствовать как минимум хотя бы нулевой рентабельности
В рентабельности нынешних тарифов вы можете даже не сомневаться.
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freeze
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Додано: Вів 25 чер, 2019 08:37
vitaliian написав:
когда неплательщик умрёт его наследники не смогут оформить на себя договоры пока не погасят долг.
это обманНе переходят по наследству:
обязанности, вытекающие из гражданско-правовых договоров, неразрывно связанных с личностью самого наследодателя (т. е. выполнить такое обязательство мог только сам наследодатель лично);
другие обязательства, связанные с личностью наследодателя (например, по выплате алиментов).
Квартира сама по себе не потребляет коммунальные услуги, есть конкретных потребитель - это человек, c которым заключены договора с коммунальными предприятиями. Руководствуясь этой логикой Вы можете отбиться от долгов. По факту (личный опыт), такие решения существуют.
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Вадим Жураковский
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Додано: Вів 25 чер, 2019 09:09
Вадим Жураковский если бы так было то квартиру с долгами можно было бы купить и переоформить без предварительного погашения долга, потому что долг на человеке а не на квартире. На практике это невозможно, вы не заключите новый договор с поставщиком пока кто-то не погасит долг. К слову о том как работают наши законы.
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vitaliian
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Додано: Вів 25 чер, 2019 09:10
vitaliian написав:Вадим Жураковский
если бы так было то квартиру с долгами можно было бы купить и переоформить без предварительного погашения долга, потому что долг на человеке а не на квартире. На практике это невозможно, вы не заключите новый договор с поставщиком пока кто-то не погасит долг. К слову о том как работают наши законы.
по решению суда оформлю
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Вадим Жураковский
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Додано: Вів 25 чер, 2019 09:13
Просто наши люди затурканы, нет установившейся практики отстаивания своих прав в судах, поэтому тупо платят то, что им скажут.
Если же разобраться по сути, то новый владелец никакого отношения к долгам старого владельца, за оказанные этому владельцу услуги, не имеет. Вот и всё.
П.С. Это проблемы предприятия , предоставляющего услугу, что они вовремя не собирали долги. Можно поступить и проще, не платить еще 3 года, а потом списать долги этих нерадивых предприятий, которые экономят на юристах и вовремя не подают в суды, не фиксируют долги и т.п.
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Вадим Жураковский
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Додано: Вів 25 чер, 2019 09:34
Вадим Жураковский написав:
Это проблемы предприятия , предоставляющего услугу, что они вовремя не собирали долги. Можно поступить и проще, не платить еще 3 года, а потом списать долги этих нерадивых предприятий, которые экономят на юристах
Эти нерадивые предприятия могут поступить иначе: если более половины квартир имеют долг или несколько квартир совокупно немало задолжали, тепло вырубают всем. И дальше грызитесь между собой как хотите-у нас одна точка подачи тепла, а не по количеству квартир ( 50-300)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 25 чер, 2019 09:37
Serg-ik написав: Вадим Жураковский написав:
Это проблемы предприятия , предоставляющего услугу, что они вовремя не собирали долги. Можно поступить и проще, не платить еще 3 года, а потом списать долги этих нерадивых предприятий, которые экономят на юристах
Эти нерадивые предприятия могут поступить иначе: если более половины квартир имеют долг или несколько квартир совокупно немало задолжали, тепло вырубают всем. И дальше грызитесь между собой как хотите-у нас одна точка подачи тепла, а не по количеству квартир ( 50-300)
это был анекдот?
Да я такое предприятие затаскаю по судах, а антимонопольный и нкрэ их такими штрафами обложат, что они просто будут в ж***.
P.S. вы случайно не за ЗЕ голосовали? просто веду свою статистику
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Додано: Вів 25 чер, 2019 09:43
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moniks
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