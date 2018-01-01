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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1259126012611262>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 177
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
51
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:37

  Вадим Жураковский написав:У меня знакомый из Израиля приезжал, видел наши списки должников, он был в шоке. Задал вопрос: А что их в тюрьму не сажают? :mrgreen:
Я говорю нет, наоборот у нас это типа круто, что платят только трусы. А он начал рассказывать, что у них ты сразу попадешь еще в какой-то реестр, и тогда тебе вообще ж***, даже на работу брать не будут.

друзья ездили в Германию где-то не заплатили за парковку, на границе с Украиной поляки им впаяли за это штраф 200евро. Можно было конечно не платить, но тогда водитель был бы не выездной в ЕС. Если у нас начнут сажать за долги в тюрьме будет треть страны, тарифы должны соответствовать доходам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:40

  vitaliian написав:тарифы должны соответствовать доходам.

а я думал должны соответствовать как минимум хотя бы нулевой рентабельности :shock:
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вадим Жураковский написав:
  vitaliian написав:тарифы должны соответствовать доходам.

а я думал должны соответствовать как минимум хотя бы нулевой рентабельности :shock:


В рентабельности нынешних тарифов вы можете даже не сомневаться.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:37

  vitaliian написав:когда неплательщик умрёт его наследники не смогут оформить на себя договоры пока не погасят долг.


это обман

Не переходят по наследству:

обязанности, вытекающие из гражданско-правовых договоров, неразрывно связанных с личностью самого наследодателя (т. е. выполнить такое обязательство мог только сам наследодатель лично);
другие обязательства, связанные с личностью наследодателя (например, по выплате алиментов).

Квартира сама по себе не потребляет коммунальные услуги, есть конкретных потребитель - это человек, c которым заключены договора с коммунальными предприятиями. Руководствуясь этой логикой Вы можете отбиться от долгов. По факту (личный опыт), такие решения существуют.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:09

Вадим Жураковский если бы так было то квартиру с долгами можно было бы купить и переоформить без предварительного погашения долга, потому что долг на человеке а не на квартире. На практике это невозможно, вы не заключите новый договор с поставщиком пока кто-то не погасит долг. К слову о том как работают наши законы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:10

  vitaliian написав:Вадим Жураковский если бы так было то квартиру с долгами можно было бы купить и переоформить без предварительного погашения долга, потому что долг на человеке а не на квартире. На практике это невозможно, вы не заключите новый договор с поставщиком пока кто-то не погасит долг. К слову о том как работают наши законы.

по решению суда оформлю
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:13

Просто наши люди затурканы, нет установившейся практики отстаивания своих прав в судах, поэтому тупо платят то, что им скажут.
Если же разобраться по сути, то новый владелец никакого отношения к долгам старого владельца, за оказанные этому владельцу услуги, не имеет. Вот и всё.

П.С. Это проблемы предприятия , предоставляющего услугу, что они вовремя не собирали долги. Можно поступить и проще, не платить еще 3 года, а потом списать долги этих нерадивых предприятий, которые экономят на юристах и вовремя не подают в суды, не фиксируют долги и т.п.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Вадим Жураковский написав:Это проблемы предприятия , предоставляющего услугу, что они вовремя не собирали долги. Можно поступить и проще, не платить еще 3 года, а потом списать долги этих нерадивых предприятий, которые экономят на юристах

Эти нерадивые предприятия могут поступить иначе: если более половины квартир имеют долг или несколько квартир совокупно немало задолжали, тепло вырубают всем. И дальше грызитесь между собой как хотите-у нас одна точка подачи тепла, а не по количеству квартир ( 50-300)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:37

  Serg-ik написав:
  Вадим Жураковский написав:Это проблемы предприятия , предоставляющего услугу, что они вовремя не собирали долги. Можно поступить и проще, не платить еще 3 года, а потом списать долги этих нерадивых предприятий, которые экономят на юристах

Эти нерадивые предприятия могут поступить иначе: если более половины квартир имеют долг или несколько квартир совокупно немало задолжали, тепло вырубают всем. И дальше грызитесь между собой как хотите-у нас одна точка подачи тепла, а не по количеству квартир ( 50-300)

это был анекдот? :mrgreen:
Да я такое предприятие затаскаю по судах, а антимонопольный и нкрэ их такими штрафами обложат, что они просто будут в ж***.

P.S. вы случайно не за ЗЕ голосовали? просто веду свою статистику :roll:
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:43

  Вадим Жураковский написав:P.S. вы случайно не за ЗЕ голосовали? просто веду свою статистику :roll:

В Европе (во Франции) за такой вопрос дают срок 8) :mrgreen:
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