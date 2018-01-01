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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1260126112621263>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 177
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
51
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:48

просто меня некоторые высказывания в духе, нет проблем, нужно просто всё забрать и поделить, всех посадить, всех отключить и т.д., поражают и иногда пугают уверенностью их высказывания. И эти люди ходят где-то рядом со мной по городу.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Вадим Жураковский написав:Да я такое предприятие затаскаю по судах, а антимонопольный и нкрэ их такими штрафами обложат, что они просто будут в ж***.

Вы пока их по судам таскать будете, лето прийдёт. А за это время Вам:
-на 2 недели позже включат отопление
-подадут теплоноситель на 15-20 градусов ниже
-три раза отключат отопление из -за порывов на трассе
-скажут, что украли ( сломался) счётчик и платить надо по нормам за метр, а не за потреблённое.
Это уже реалии прошлых зим

В отличие от договоров на электроэнергию, на поставку тепла много индивидуальных договоров у киевлян?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:02

Согласен, за киевские реалии не подумал, тут беспредел еще тот, убедился на своей шкуре, начал было бодаться, но бросил, так как реально нет времени по судах ходить.

Уровень наплевательства на законы тут зашкаливает, потребитель просто грязь и ничто. Так я прочувствовал Киев, после БЦ.

Пример. "ЖЭК" отключил лифт в доме из-за долгов жильцов. У меня долгов нет. А за лифт мне снимут потом начисления за время его не работы?
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:17

  Вадим Жураковский написав:просто меня некоторые высказывания в духе, нет проблем, нужно просто всё забрать и поделить, всех посадить, всех отключить и т.д., поражают и иногда пугают уверенностью их высказывания. И эти люди ходят где-то рядом со мной по городу.

Я по работе общался с крупными бизнесменами у меня всё время крутился в голове вопрос как они смогли заработать деньги с таким упрощённым пониманием экономики? Ответ на поверхности, нет смысла изучать законы и нормы которые можно обойти с помощью денег и нужных людей. Серьёзный бизнес без нужных людей в нашей стране не жилец. Поделить, наказать, напугать, отключить, развести это рутинные понятия которые не при Зеленском появились. Чему вы удивляетесь?
  Вадим Жураковский написав:Уровень наплевательства на законы тут зашкаливает, потребитель просто грязь и ничто. Так я прочувствовал Киев, после БЦ.

рыба тухнет с головы, я в этом убедился когда переехал в Киев. Там откуда я родом работы мало, зарплаты низкие но отношение к людям лучше. Про каждого можно навести справку и если человек беспредельничает то постепенно (жаль медленно) теряет бизнес. Например СТО где мне плохо отремонтировали машину уже закрылось. В Киеве из-за большого рынка беспредельничать можно бесконечно долго.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 25 чер, 2019 10:27, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:19

ну это как мой директор бывший говорил: Останавливай любое авто стоимостью за 30-50 тыс и можешь сажать его в тюрьму, так как он нарушает законы в плане налогов. :|
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:28

  Вадим Жураковский написав:Пример. "ЖЭК" отключил лифт в доме из-за долгов жильцов. У меня долгов нет. А за лифт мне снимут потом начисления за время его не работы?

Должны.. на лифт в квартплате приходится почти 1,5грн/м2/мес. Вот у нас когда меняли лифт в доме - два месяца длилось - чрз месяц пересчитали в минус "лифтовую часть" квартплаты.
морда
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:30

продолжаю путешествия. по инету. Для понимания ценообразования, поиска точки равновесия цены между квартирой без ремонта и квартирой с ремонтом.
За черотой Киев, но цена/состояние....
82 000 за 120 метров, ремонт
https://besplatka.ua/obyavlenie/prodam- ... iki-1eaa55
85 000 за 85 метров, ремонт
https://besplatka.ua/obyavlenie/prodam- ... aya-0f4b81
65 000 за 100 метров, ремонт
https://besplatka.ua/obyavlenie/dvuhuro ... ova-605801

83 000 за 98 метров, ремонт, Беличи
https://besplatka.ua/obyavlenie/prodam- ... kii-450a70

Я правильно понимаю, что если вычесть стоимость ремонта, то метр получится по 500-650 долл?
Востаннє редагувалось Serg-ik в Вів 25 чер, 2019 10:31, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:31

На лифты ставится карта доступа (как на двери в офисах), должникам она блокируется. В интересах плательщиков такое завести, ходить на 5 - 20й этаж утомительно, особенно если вы готовы за лифт платить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:34

  vitaliian написав:На лифты ставится карта доступа (как на двери в офисах), должникам она блокируется. В интересах плательщиков такое завести, ходить на 5 - 20й этаж утомительно, особенно если вы готовы за лифт платить.

рисковый вариант - "обозлённые ходуны" сломают лифт
морда
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:42

  морда написав:
  vitaliian написав:На лифты ставится карта доступа (как на двери в офисах), должникам она блокируется. В интересах плательщиков такое завести, ходить на 5 - 20й этаж утомительно, особенно если вы готовы за лифт платить.

рисковый вариант - "обозлённые ходуны" сломают лифт

Это общий риск жизни рядом с такими людьми, они могут причинить вам больше вреда чем вы им. И не только в лифте. Один наглец наметил в общем дворе место для своего авто, написал на асфальте свой гос. номер и кинул покрышку. Другой сосед приехал места нет и стал на "его" место. Утром пробиты все 4 колеса. Свидетелей нет. "Хозяин" места включает дурака: это не я паркуйтесь пожалуйста я не против. Каждую ночь в Киеве горят машины... Лучше жить за Киевом где контингент попроще и места для парковки машин побольше. Вывод сделанный 5 лет назад до сих пор нахожу актуальным.
vitaliian
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