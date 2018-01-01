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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 чер, 2019 09:48
просто меня некоторые высказывания в духе, нет проблем, нужно просто всё забрать и поделить, всех посадить, всех отключить и т.д., поражают и иногда пугают уверенностью их высказывания. И эти люди ходят где-то рядом со мной по городу.
Додано: Вів 25 чер, 2019 09:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы пока их по судам таскать будете, лето прийдёт. А за это время Вам:
-на 2 недели позже включат отопление
-подадут теплоноситель на 15-20 градусов ниже
-три раза отключат отопление из -за порывов на трассе
-скажут, что украли ( сломался) счётчик и платить надо по нормам за метр, а не за потреблённое.
Это уже реалии прошлых зим
В отличие от договоров на электроэнергию, на поставку тепла много индивидуальных договоров у киевлян?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 25 чер, 2019 10:02
Согласен, за киевские реалии не подумал, тут беспредел еще тот, убедился на своей шкуре, начал было бодаться, но бросил, так как реально нет времени по судах ходить.
Уровень наплевательства на законы тут зашкаливает, потребитель просто грязь и ничто. Так я прочувствовал Киев, после БЦ.
Пример. "ЖЭК" отключил лифт в доме из-за долгов жильцов. У меня долгов нет. А за лифт мне снимут потом начисления за время его не работы?
Додано: Вів 25 чер, 2019 10:17
Я по работе общался с крупными бизнесменами у меня всё время крутился в голове вопрос как они смогли заработать деньги с таким упрощённым пониманием экономики? Ответ на поверхности, нет смысла изучать законы и нормы которые можно обойти с помощью денег и нужных людей. Серьёзный бизнес без нужных людей в нашей стране не жилец. Поделить, наказать, напугать, отключить, развести это рутинные понятия которые не при Зеленском появились. Чему вы удивляетесь?
рыба тухнет с головы, я в этом убедился когда переехал в Киев. Там откуда я родом работы мало, зарплаты низкие но отношение к людям лучше. Про каждого можно навести справку и если человек беспредельничает то постепенно (жаль медленно) теряет бизнес. Например СТО где мне плохо отремонтировали машину уже закрылось. В Киеве из-за большого рынка беспредельничать можно бесконечно долго.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 25 чер, 2019 10:27, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 25 чер, 2019 10:19
ну это как мой директор бывший говорил: Останавливай любое авто стоимостью за 30-50 тыс и можешь сажать его в тюрьму, так как он нарушает законы в плане налогов.
Додано: Вів 25 чер, 2019 10:28
Должны.. на лифт в квартплате приходится почти 1,5грн/м2/мес. Вот у нас когда меняли лифт в доме - два месяца длилось - чрз месяц пересчитали в минус "лифтовую часть" квартплаты.
Додано: Вів 25 чер, 2019 10:30
продолжаю путешествия. по инету. Для понимания ценообразования, поиска точки равновесия цены между квартирой без ремонта и квартирой с ремонтом.
За черотой Киев, но цена/состояние....
82 000 за 120 метров, ремонт
85 000 за 85 метров, ремонт
65 000 за 100 метров, ремонт
83 000 за 98 метров, ремонт, Беличи
Я правильно понимаю, что если вычесть стоимость ремонта, то метр получится по 500-650 долл?
Востаннє редагувалось Serg-ik в Вів 25 чер, 2019 10:31, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 25 чер, 2019 10:31
На лифты ставится карта доступа (как на двери в офисах), должникам она блокируется. В интересах плательщиков такое завести, ходить на 5 - 20й этаж утомительно, особенно если вы готовы за лифт платить.
Додано: Вів 25 чер, 2019 10:34
Додано: Вів 25 чер, 2019 10:42
Это общий риск жизни рядом с такими людьми, они могут причинить вам больше вреда чем вы им. И не только в лифте. Один наглец наметил в общем дворе место для своего авто, написал на асфальте свой гос. номер и кинул покрышку. Другой сосед приехал места нет и стал на "его" место. Утром пробиты все 4 колеса. Свидетелей нет. "Хозяин" места включает дурака: это не я паркуйтесь пожалуйста я не против. Каждую ночь в Киеве горят машины... Лучше жить за Киевом где контингент попроще и места для парковки машин побольше. Вывод сделанный 5 лет назад до сих пор нахожу актуальным.
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