Додано: Вів 25 чер, 2019 10:17

Вадим Жураковский написав: просто меня некоторые высказывания в духе, нет проблем, нужно просто всё забрать и поделить, всех посадить, всех отключить и т.д., поражают и иногда пугают уверенностью их высказывания. И эти люди ходят где-то рядом со мной по городу. просто меня некоторые высказывания в духе, нет проблем, нужно просто всё забрать и поделить, всех посадить, всех отключить и т.д., поражают и иногда пугают уверенностью их высказывания. И эти люди ходят где-то рядом со мной по городу.

Вадим Жураковский написав: Уровень наплевательства на законы тут зашкаливает, потребитель просто грязь и ничто. Так я прочувствовал Киев, после БЦ. Уровень наплевательства на законы тут зашкаливает, потребитель просто грязь и ничто. Так я прочувствовал Киев, после БЦ.

Я по работе общался с крупными бизнесменами у меня всё время крутился в голове вопрос как они смогли заработать деньги с таким упрощённым пониманием экономики? Ответ на поверхности, нет смысла изучать законы и нормы которые можно обойти с помощью денег и нужных людей. Серьёзный бизнес без нужных людей в нашей стране не жилец. Поделить, наказать, напугать, отключить, развести это рутинные понятия которые не при Зеленском появились. Чему вы удивляетесь?рыба тухнет с головы, я в этом убедился когда переехал в Киев. Там откуда я родом работы мало, зарплаты низкие но отношение к людям лучше. Про каждого можно навести справку и если человек беспредельничает то постепенно (жаль медленно) теряет бизнес. Например СТО где мне плохо отремонтировали машину уже закрылось. В Киеве из-за большого рынка беспредельничать можно бесконечно долго.