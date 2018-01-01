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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1260126112621263

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 177
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
51
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:55

АТ "Полтаваобленерго" був знеструмлений 4-й водозабір

24 червня 2019 року об 15.50 працівниками АТ "Полтаваобленерго" був знеструмлений 4-й водозабір, розпочалося відключення від електроенергії інших об’єктів водоканалу, що є грубим порушенням Закону України "Про питну воду і питне водопостачання" (ст.6). Аргументація- борги минулих років за електроенергію.Без водопостачання залишилися такі мікрорайони міста: Сади - 1,2,3, Алмазний, Половки. Під загрозою- зупинка водопостачання всього міста та зупинка каналізаційно-насосних станцій. Це може спричинити екологічну катастрофу, наслідки якої важко передбачити. Просимо вибачення за незручності спричинені не з нашої вини.

http://www.vodokanal.poltava.ua/novyny/02331516_uvaga/

вот чем чреваты долги отключат целый микрорайон и судись потом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:отключат целый микрорайон и судись потом.

назревает ситуация, когда с 1 июля кому то начнёт газа не хватать, а с 1 января-всем. так что только вода и только в Полтаве-не самое худшее
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:26

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:отключат целый микрорайон и судись потом.

назревает ситуация, когда с 1 июля кому то начнёт газа не хватать, а с 1 января-всем. так что только вода и только в Полтаве-не самое худшее

без газа жить можно, без воды сложнее но тоже можно (принести привезти), а если отключат канализацию квартиры окончательно станут непригодными для жизни.

Зображення

кто планирует покупку квартиры подумайте мб лучше частный дом?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:35

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:отключат целый микрорайон и судись потом.

назревает ситуация, когда с 1 июля кому то начнёт газа не хватать, а с 1 января-всем. так что только вода и только в Полтаве-не самое худшее

без газа жить можно, без воды сложнее но тоже можно (принести привезти), а если отключат канализацию квартиры окончательно станут непригодными для жизни.

Зображення

кто планирует покупку квартиры подумайте мб лучше частный дом?

Тема о покупке квартир в Киеве. Может хватит рекламировать свой парадайз в области?
kyk
 
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