вот чем чреваты долги отключат целый микрорайон и судись потом.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 чер, 2019 10:55
АТ "Полтаваобленерго" був знеструмлений 4-й водозабір
24 червня 2019 року об 15.50 працівниками АТ "Полтаваобленерго" був знеструмлений 4-й водозабір, розпочалося відключення від електроенергії інших об’єктів водоканалу, що є грубим порушенням Закону України "Про питну воду і питне водопостачання" (ст.6). Аргументація- борги минулих років за електроенергію.Без водопостачання залишилися такі мікрорайони міста: Сади - 1,2,3, Алмазний, Половки. Під загрозою- зупинка водопостачання всього міста та зупинка каналізаційно-насосних станцій. Це може спричинити екологічну катастрофу, наслідки якої важко передбачити. Просимо вибачення за незручності спричинені не з нашої вини.
вот чем чреваты долги отключат целый микрорайон и судись потом.
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
назревает ситуация, когда с 1 июля кому то начнёт газа не хватать, а с 1 января-всем. так что только вода и только в Полтаве-не самое худшее
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:26
без газа жить можно, без воды сложнее но тоже можно (принести привезти), а если отключат канализацию квартиры окончательно станут непригодными для жизни.
кто планирует покупку квартиры подумайте мб лучше частный дом?
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:35
Тема о покупке квартир в Киеве. Может хватит рекламировать свой парадайз в области?
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