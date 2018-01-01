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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1260126112621263

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 177
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
51
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:отключат целый микрорайон и судись потом.

назревает ситуация, когда с 1 июля кому то начнёт газа не хватать, а с 1 января-всем. так что только вода и только в Полтаве-не самое худшее
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:26

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:отключат целый микрорайон и судись потом.

назревает ситуация, когда с 1 июля кому то начнёт газа не хватать, а с 1 января-всем. так что только вода и только в Полтаве-не самое худшее

без газа жить можно, без воды сложнее но тоже можно (принести привезти), а если отключат канализацию квартиры окончательно станут непригодными для жизни.

Зображення

кто планирует покупку квартиры подумайте мб лучше частный дом?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:35

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:отключат целый микрорайон и судись потом.

назревает ситуация, когда с 1 июля кому то начнёт газа не хватать, а с 1 января-всем. так что только вода и только в Полтаве-не самое худшее

без газа жить можно, без воды сложнее но тоже можно (принести привезти), а если отключат канализацию квартиры окончательно станут непригодными для жизни.

Зображення

кто планирует покупку квартиры подумайте мб лучше частный дом?

Тема о покупке квартир в Киеве. Может хватит рекламировать свой парадайз в области?
kyk
 
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Пля, золото 1430 и не думает останавливаться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:49

  airmax78 написав:Пля, золото 1430 и не думает останавливаться.

Значить, долар дешевшає.
Або ж - розвелось багато лохів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Значить, долар дешевшає.
Або ж - розвелось багато лохів.


Або ж світ на порозі війни
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Городская власть готова содействовать в получении необходимых разрешений, чтобы обманутые вкладчики Войцеховского могли самостоятельно закончить строительство своего жилья.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с инициативной группой обманутых вкладчиков строительной аферы, сообщает пресс-служба.

"Я благодарен за вашу конструктивную позицию. Мы видим, что вы готовы брать ответственность и совершить все необходимые действия, что не были осуществлены застройщиком-аферистом. - Для легализации объектов жилья, оформление земельных участков, получение технических условий для подключения к инженерным сетям. Для возможности достройки и ввода ваших домов в эксплуатацию, - подчеркнул Кличко. - Мы вместе, шаг за шагом, решаем эту проблему. Город в конструктивном сотрудничестве готов вам оказать содействие", - заявил мэр Киева.

https://112.ua/kiev/klichko-gorod-pomoz ... 97295.html
Усьо норм, можно смело влезать в любой незаконный говнострой. Однозначно к дорожаю.
Gastarbaiter
 
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