Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Городская власть готова содействовать в получении необходимых разрешений, чтобы обманутые вкладчики Войцеховского могли самостоятельно закончить строительство своего жилья.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с инициативной группой обманутых вкладчиков строительной аферы, сообщает пресс-служба.
"Я благодарен за вашу конструктивную позицию. Мы видим, что вы готовы брать ответственность и совершить все необходимые действия, что не были осуществлены застройщиком-аферистом. - Для легализации объектов жилья, оформление земельных участков, получение технических условий для подключения к инженерным сетям. Для возможности достройки и ввода ваших домов в эксплуатацию, - подчеркнул Кличко. - Мы вместе, шаг за шагом, решаем эту проблему. Город в конструктивном сотрудничестве готов вам оказать содействие", - заявил мэр Киева.