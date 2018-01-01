назревает ситуация, когда с 1 июля кому то начнёт газа не хватать, а с 1 января-всем. так что только вода и только в Полтаве-не самое худшее
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
назревает ситуация, когда с 1 июля кому то начнёт газа не хватать, а с 1 января-всем. так что только вода и только в Полтаве-не самое худшее
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:26
без газа жить можно, без воды сложнее но тоже можно (принести привезти), а если отключат канализацию квартиры окончательно станут непригодными для жизни.
кто планирует покупку квартиры подумайте мб лучше частный дом?
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:35
Тема о покупке квартир в Киеве. Может хватит рекламировать свой парадайз в области?
Додано: Вів 25 чер, 2019 12:49
Значить, долар дешевшає.
Або ж - розвелось багато лохів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 25 чер, 2019 12:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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