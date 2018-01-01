Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Городская власть готова содействовать в получении необходимых разрешений, чтобы обманутые вкладчики Войцеховского могли самостоятельно закончить строительство своего жилья.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с инициативной группой обманутых вкладчиков строительной аферы, сообщает пресс-служба.
"Я благодарен за вашу конструктивную позицию. Мы видим, что вы готовы брать ответственность и совершить все необходимые действия, что не были осуществлены застройщиком-аферистом. - Для легализации объектов жилья, оформление земельных участков, получение технических условий для подключения к инженерным сетям. Для возможности достройки и ввода ваших домов в эксплуатацию, - подчеркнул Кличко. - Мы вместе, шаг за шагом, решаем эту проблему. Город в конструктивном сотрудничестве готов вам оказать содействие", - заявил мэр Киева.
vitaliian написав:На лифты ставится карта доступа (как на двери в офисах), должникам она блокируется. В интересах плательщиков такое завести, ходить на 5 - 20й этаж утомительно, особенно если вы готовы за лифт платить.
В Бородянцi оплата картою проiзду лiфтом.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
vitaliian написав:На лифты ставится карта доступа (как на двери в офисах), должникам она блокируется. В интересах плательщиков такое завести, ходить на 5 - 20й этаж утомительно, особенно если вы готовы за лифт платить.
рисковый вариант - "обозлённые ходуны" сломают лифт
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Городская власть готова содействовать в получении необходимых разрешений, чтобы обманутые вкладчики Войцеховского могли самостоятельно закончить строительство своего жилья.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с инициативной группой обманутых вкладчиков строительной аферы, сообщает пресс-служба.
"Я благодарен за вашу конструктивную позицию. Мы видим, что вы готовы брать ответственность и совершить все необходимые действия, что не были осуществлены застройщиком-аферистом. - Для легализации объектов жилья, оформление земельных участков, получение технических условий для подключения к инженерным сетям. Для возможности достройки и ввода ваших домов в эксплуатацию, - подчеркнул Кличко. - Мы вместе, шаг за шагом, решаем эту проблему. Город в конструктивном сотрудничестве готов вам оказать содействие", - заявил мэр Киева.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Вадим Жураковский Коммунизм у них в крови, все должны платить одинаково независимо от объёма потребления. Ещё можно цену на бензин раскидать поровну на всех жителей, а то автомобилисты экономят, а заправки недозарабатывают.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 25 чер, 2019 14:21, всього редагувалось 3 разів.