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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 чер, 2019 14:27
plugatyrev написав: Вадим Жураковский написав: vitaliian написав:Вадим Жураковский
Ещё можно цену на бензин раскидать поровну на всех жителей, а то автомобилисты экономя а заправки недозарабатывают.
поэтому нужно с этим бороться. Я вообще против колхозов в любом его проявлении
анархист детектед
100%, я за анархию - высшую форму организации общества
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:28
Вадим Жураковский написав:
Я вообще против колхозов в любом его проявлении
Глупенький Вы.
Колхоз-это сила. Потому что бюджет, армия, акционерное общество, школа, больница, дорога, наука-это "колхоз".
Индивидуальное-это натуральное хозяйство.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:30
Serg-ik написав: Вадим Жураковский написав:
Я вообще против колхозов в любом его проявлении
Глупенький Вы.
Колхоз-это сила. Потому что бюджет, армия, акционерное общество, школа, больница, дорога, наука-это "колхоз".
Индивидуальное-это натуральное хозяйство.
вот поэтому там, что вы перечислили и ж*** у нас в стране. Так что глупенький, получается, Вы.
Востаннє редагувалось Вадим Жураковский
в Вів 25 чер, 2019 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:30
Хомякоид написав: vitaliian написав: moniks написав:
Лет 10-15 назад летом даже утром и вечером было свободно. Днем пусто. Сейчас это ад.
за 15 не скажу но 10 лет назад точно нет. К Левобережной со стороны Лисовой поезд приезжал утром уже забитый под потолок. Это Бровары ехали на работу. Сейчас по утрам настоящий ад на академгородке, 100 тысячный Ирпень с Бучей плюс траффик с Варшавки концентрируется на отрезке в 1000 метров перед перекрёстком Булаговского и Палладина на светофоре. Потом говорят посмотрите какие пробки, мол у каждого бомжа есть автомобиль и на его заправку.
Да ребятки, как я вам сочуствую.
У меня на велике 7 минут вокзал, 5 минут университет, 7 минут работа.
Здесь велики в Германии можно бросать кругом, никто не позариться.
Зарплата работающего студента больше чем я получал принадлежа к прослойке Фейслесса.
Да, налог на зарплату я тоже не плачу.
В 2001 ездил в школу с Левобережной - так фиг впихнешься, порой приходилось ехать назад до Дарницы
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:50
Вадим Жураковский написав:
Так что глупенький, получается, Вы.
Чтобы не было Ж...идите, выбивайте место под застройку, разрешение на добычу камня, глины, песка, воды, производства цемента, дальше.....и сделайте себе дом. Потом выбейте разрешение на добычу руды, постройте доменную печь и сделайте себе танк. Чтобы дом защищать. а в перерывах будете сеять хлеб, выращивать помидоры и лечить себе геморрой
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:03
Serg-ik написав: Вадим Жураковский написав:
Так что глупенький, получается, Вы.
Чтобы не было Ж...идите, выбивайте место под застройку, разрешение на добычу камня, глины, песка, воды, производства цемента, дальше.....и сделайте себе дом. Потом выбейте разрешение на добычу руды, постройте доменную печь и сделайте себе танк. Чтобы дом защищать. а в перерывах будете сеять хлеб, выращивать помидоры и лечить себе геморрой
из кого выбивать? он анархист. выбивать будут из него.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:09
Serg-ik написав: Вадим Жураковский написав:
Так что глупенький, получается, Вы.
Чтобы не было Ж...идите, выбивайте место под застройку, разрешение на добычу камня, глины, песка, воды, производства цемента, дальше.....и сделайте себе дом. Потом выбейте разрешение на добычу руды, постройте доменную печь и сделайте себе танк. Чтобы дом защищать. а в перерывах будете сеять хлеб, выращивать помидоры и лечить себе геморрой
Серж, не путай колгосп та суспільний розподіл праці.
Це різні речі.
Розподіл праці, якраз був кроком вперед по відношенні до феодального натурального господарства
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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