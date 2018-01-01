RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1261126212631264

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 178
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
52
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:26

  Вадим Жураковский написав:
  vitaliian написав:Вадим Жураковский Ещё можно цену на бензин раскидать поровну на всех жителей, а то автомобилисты экономя а заправки недозарабатывают.

поэтому нужно с этим бороться. Я вообще против колхозов в любом его проявлении

анархист детектед :!:
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 102
З нами з: 09.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:27

  plugatyrev написав:
  Вадим Жураковский написав:
  vitaliian написав:Вадим Жураковский Ещё можно цену на бензин раскидать поровну на всех жителей, а то автомобилисты экономя а заправки недозарабатывают.

поэтому нужно с этим бороться. Я вообще против колхозов в любом его проявлении

анархист детектед :!:

100%, я за анархию - высшую форму организации общества
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 157
З нами з: 17.10.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Вадим Жураковский написав:Я вообще против колхозов в любом его проявлении

Глупенький Вы.
Колхоз-это сила. Потому что бюджет, армия, акционерное общество, школа, больница, дорога, наука-это "колхоз".
Индивидуальное-это натуральное хозяйство.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9315
З нами з: 10.06.11
Подякував: 169 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:30

  Serg-ik написав:
  Вадим Жураковский написав:Я вообще против колхозов в любом его проявлении

Глупенький Вы.
Колхоз-это сила. Потому что бюджет, армия, акционерное общество, школа, больница, дорога, наука-это "колхоз".
Индивидуальное-это натуральное хозяйство.


вот поэтому там, что вы перечислили и ж*** у нас в стране. Так что глупенький, получается, Вы.
Востаннє редагувалось Вадим Жураковский в Вів 25 чер, 2019 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 157
З нами з: 17.10.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:30

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  moniks написав:Лет 10-15 назад летом даже утром и вечером было свободно. Днем пусто. Сейчас это ад.
за 15 не скажу но 10 лет назад точно нет. К Левобережной со стороны Лисовой поезд приезжал утром уже забитый под потолок. Это Бровары ехали на работу. Сейчас по утрам настоящий ад на академгородке, 100 тысячный Ирпень с Бучей плюс траффик с Варшавки концентрируется на отрезке в 1000 метров перед перекрёстком Булаговского и Палладина на светофоре. Потом говорят посмотрите какие пробки, мол у каждого бомжа есть автомобиль и на его заправку.


Да ребятки, как я вам сочуствую.
У меня на велике 7 минут вокзал, 5 минут университет, 7 минут работа.
Здесь велики в Германии можно бросать кругом, никто не позариться.
Зарплата работающего студента больше чем я получал принадлежа к прослойке Фейслесса.
Да, налог на зарплату я тоже не плачу.

В 2001 ездил в школу с Левобережной - так фиг впихнешься, порой приходилось ехать назад до Дарницы
.
Haborym
Аватар користувача
 
Повідомлень: 929
З нами з: 30.01.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Вадим Жураковский написав:Так что глупенький, получается, Вы.

Чтобы не было Ж...идите, выбивайте место под застройку, разрешение на добычу камня, глины, песка, воды, производства цемента, дальше.....и сделайте себе дом. Потом выбейте разрешение на добычу руды, постройте доменную печь и сделайте себе танк. Чтобы дом защищать. а в перерывах будете сеять хлеб, выращивать помидоры и лечить себе геморрой
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9315
З нами з: 10.06.11
Подякував: 169 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:03

  Serg-ik написав:
  Вадим Жураковский написав:Так что глупенький, получается, Вы.

Чтобы не было Ж...идите, выбивайте место под застройку, разрешение на добычу камня, глины, песка, воды, производства цемента, дальше.....и сделайте себе дом. Потом выбейте разрешение на добычу руды, постройте доменную печь и сделайте себе танк. Чтобы дом защищать. а в перерывах будете сеять хлеб, выращивать помидоры и лечить себе геморрой

из кого выбивать? он анархист. выбивать будут из него.
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 102
З нами з: 09.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1261126212631264
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, plugatyrev і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1468, 1469, 1470
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14694 2412327
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2019 06:36
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181217
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 64864
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72554)
25.06.2019 16:04
EximBonus Bot (471)
25.06.2019 16:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.