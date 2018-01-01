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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 чер, 2019 15:18
flyman написав:
Серж, не путай колгосп та суспільний розподіл прац
Не путаю
Но Вадим написал
Я вообще против колхозов в любом его проявлении
как я понимаю, он против включения расходов на содержание лифтов в квартплату, он за то, чтобы платил тот, кто едет. Еще немного поговорит в таком духе и окажется, что за ремонт крыши платит последний этаж, за подвал-первый, за ремонт фасада -тот, у кого он испорчен на этаже
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:18
Вадим Жураковский написав: plugatyrev написав:
анархия это по вашему высшая форма общественной организации?!
ну да. Вы вообще в курсе, что такое анархия?
Это похоже на то, что происходит на этой ветке - каждый пишет что хочет и никому нет до этого дела.
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kyk
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:23
Serg-ik написав: flyman написав:
Серж, не путай колгосп та суспільний розподіл прац
Не путаю
Но Вадим написал
Я вообще против колхозов в любом его проявлении
как я понимаю, он против включения расходов на содержание лифтов в квартплату, он за то, чтобы платил тот, кто едет. Еще немного поговорит в таком духе и окажется, что за ремонт крыши платит последний этаж, за подвал-первый, за ремонт фасада -тот, у кого он испорчен на этаже
Серж, перший крок до раціонального використання ресурсів - облік, і оплата згідно спожитого.
Якщо в Бородянці зробили, що платить за ліфт тей, хто ним користується, то це тре вітати. Щодо даху, до дах спільний, тут ти загинаєш.
От чому монополіям краще "колгосп", а не коли кожен споживає стільки, скільки оплатив (напр. те ж тепло та обігрів)?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:25
kyk написав: Вадим Жураковский написав: plugatyrev написав:
анархия это по вашему высшая форма общественной организации?!
ну да. Вы вообще в курсе, что такое анархия?
Это похоже на то, что происходит на этой ветке - каждый пишет что хочет и никому нет до этого дела.
А вот и не правильно. И это пример того, что Вы не понимаете сути. В данном случае мы нарушаем!!! правила форума, поэтому нас нужно наказать, для этого существуют карательные функции на форуме, которые осуществляют админы (выполняют функцию государства - карательную в данном случае).
А вот если бы мы с вами жили при анархии - высшей форме ОРГАНИЗАЦИИ общества, то мы бы были настолько организованы, что не занимались бы ***** НИКОГДА, поэтому не было бы необходимости содержать "карателей", то есть государство. Идею поняли?
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Вадим Жураковский
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:31
Вадим Жураковский написав:
А вот и не правильно. И это пример того, что Вы не понимаете сути. В данном случае мы нарушаем!!! правила форума, поэтому нас нужно наказать, для этого существуют карательные функции на форуме, которые осуществляют админы (выполняют функцию государства - карательную в данном случае).
А вот если бы мы с вами жили при анархии - высшей форме ОРГАНИЗАЦИИ общества, то мы бы были настолько организованы, что не занимались бы ***** НИКОГДА, поэтому не было бы необходимости содержать "карателей", то есть государство. Идею поняли?
тут наявав форма анархії у вигляді блокування повідомлень від небажаних осіб
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:33
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 16:09
flyman написав:
Серж, перший крок до раціонального використання ресурсів - облік, і оплата згідно спожитого.
Золотые слова.
и выполнение этого правила должно начинаться с своевременной оплаты потреблённого труда наёмных работников. Как только им перестают вовремя и полноценно платить, начинаются неплатежи, впоследствии доходящие до "карточка на проезд в лифте"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 25 чер, 2019 16:10
Завязывайте с анархиями. Давайте о недвиге.
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hume
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Додано: Вів 25 чер, 2019 16:13
hume написав:
Завязывайте с анархиями. Давайте о недвиге.
Хорошо, человек постом выше пишет, что если ты мало зарабатываешь, то можешь не платить за указанную тебе услугу. Судя такой логике, можешь не платить за еду в магазине, за авто в автосалоне, квартиру от застройщика и т.д.
П.С. человек из будущего, когда наступит коммунизм, с его принципом - от каждого по способностям, каждому по потребности
П.С.2 Пропаганда коммунизма у нас не запрещена на форуме?
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Вадим Жураковский
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Додано: Вів 25 чер, 2019 16:18
Serg-ik написав:
Еще немного поговорит в таком духе и окажется, что за ремонт крыши платит последний этаж, за подвал-первый, за ремонт фасада -тот, у кого он испорчен на этаже
Скажем купил я квартиру на 1м этаже а мне на другой день предъявляют сдавай деньги на крышу, коммуникации, фасад и т.д. Кто-то этой крышей пользовался 20 лет (пока она не пришла в упадок), они съехали почему я должен за них платить? Не всё здесь однозначно.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 25 чер, 2019 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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