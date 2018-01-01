Додано: Вів 25 чер, 2019 15:25

kyk написав: Вадим Жураковский написав: plugatyrev написав: анархия это по вашему высшая форма общественной организации?! анархия это по вашему высшая форма общественной организации?!

ну да. Вы вообще в курсе, что такое анархия? ну да. Вы вообще в курсе, что такое анархия?

Это похоже на то, что происходит на этой ветке - каждый пишет что хочет и никому нет до этого дела. Это похоже на то, что происходит на этой ветке - каждый пишет что хочет и никому нет до этого дела.

А вот и не правильно. И это пример того, что Вы не понимаете сути. В данном случае мы нарушаем!!! правила форума, поэтому нас нужно наказать, для этого существуют карательные функции на форуме, которые осуществляют админы (выполняют функцию государства - карательную в данном случае).А вот если бы мы с вами жили при анархии - высшей форме ОРГАНИЗАЦИИ общества, то мы бы были настолько организованы, что не занимались бы ***** НИКОГДА, поэтому не было бы необходимости содержать "карателей", то есть государство. Идею поняли?