Вот когда ты прав, ты прав. Но кто же будет голосовать за таких законотворцев?
73% процента голосует за халяву, за то, чтобы забрать и поделить.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 16:23
Вот когда ты прав, ты прав. Но кто же будет голосовать за таких законотворцев?
73% процента голосует за халяву, за то, чтобы забрать и поделить.
Додано: Вів 25 чер, 2019 16:27
Итак, продолжу беседу о ценообразовании окраин и центра. Был сегодня на драгоманова 2а (позывной мордор). Был удивлён количеству квартир. В каждом парадном 300 квартир, в каждом доме три входный группы, итого 900 квартир в каждом доме. Только три дома "красавца" насчитывают 2700 кв. Во дворе такой себе термитник, с парковкой такая беда, что всё превращается в тетрис с телефонами под стеклом. В соседних свечечках тоже не менее 200 квартир, недостатка в квартирах на окраинах не наблюдается, прирост же наоборот увеличивается. Не думаю, что коллекционирование таких метров инвест привлекательно. В основном живёт одна молодёж.
Додано: Вів 25 чер, 2019 16:31
Только не надо всех собак вешать на электорат Зеленского, наши законы по жкх написаны ещё при совке. Кроме того демократия у нас формальная, отозвать депутата невозможно, снять премьера или министра тоже. Разве что с подачи гены-прокурора (при наличии воли президента). Почему Савченко ничего не предъявили, был терроризм или нет? Люди такие же рабы как при совке, разве что трудовую повинность отменили, заменив её тарифами. А беззакония стало на порядок больше.
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