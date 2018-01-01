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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1264126512661267>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 178
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
52
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:23

  vitaliian написав:Потому что наше законодательство на стороне нарушителей и неплательщиков. Если бы их припёрли законом как алиментщиков, а так на голову управителя повесили осбб выбивание долгов (с истериками и угрозами), крутись как умеешь.

Вот когда ты прав, ты прав. Но кто же будет голосовать за таких законотворцев?
73% процента голосует за халяву, за то, чтобы забрать и поделить.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:27

Итак, продолжу беседу о ценообразовании окраин и центра. Был сегодня на драгоманова 2а (позывной мордор). Был удивлён количеству квартир. В каждом парадном 300 квартир, в каждом доме три входный группы, итого 900 квартир в каждом доме. Только три дома "красавца" насчитывают 2700 кв. Во дворе такой себе термитник, с парковкой такая беда, что всё превращается в тетрис с телефонами под стеклом. В соседних свечечках тоже не менее 200 квартир, недостатка в квартирах на окраинах не наблюдается, прирост же наоборот увеличивается. Не думаю, что коллекционирование таких метров инвест привлекательно. В основном живёт одна молодёж.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:31

  Вадим Жураковский написав:
  vitaliian написав:Потому что наше законодательство на стороне нарушителей и неплательщиков. Если бы их припёрли законом как алиментщиков, а так на голову управителя повесили осбб выбивание долгов (с истериками и угрозами), крутись как умеешь.

Вот когда ты прав, ты прав. Но кто же будет голосовать за таких законотворцев?
73% процента голосует за халяву, за то, чтобы забрать и поделить.

Только не надо всех собак вешать на электорат Зеленского, наши законы по жкх написаны ещё при совке. Кроме того демократия у нас формальная, отозвать депутата невозможно, снять премьера или министра тоже. Разве что с подачи гены-прокурора (при наличии воли президента). Почему Савченко ничего не предъявили, был терроризм или нет? Люди такие же рабы как при совке, разве что трудовую повинность отменили, заменив её тарифами. А беззакония стало на порядок больше.

  hume написав:Итак, продолжу беседу о ценообразовании окраин и центра. Был сегодня на драгоманова 2а (позывной мордор). Был удивлён количеству квартир. В каждом парадном 300 квартир, в каждом доме три входный группы, итого 900 квартир в каждом доме. Только три дома "красавца" насчитывают 2700 кв.
Будут стоять эти бетонометры пустыми. Перенасыщение рынка очень близко. Можно погулять вечером у сданных новостроев, посчитать сколько квартир заселено. Спрос на аренду конечно будет (в наши райцентрах совсем с работой грустно) но цена может крепко просесть, если все эти квартиры хозяева попытаются сдать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Итак, продолжу беседу о ценообразовании окраин и центра.

а где цены?
Я вот сегодня до обеда закинул несколько вариантов по Софиевской борщаговке, с вопросом: правильно ли я понимаю, что такие квартиры без ремонта стоилм бы по 500-650 за метр?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Будут стоять эти бетонометры пустыми. Перенасыщение рынка очень близко
да, будут стоять. И никто не будет спешить их продавать. Есть же варианты в продаже квартир без ремонта(трёшки), которые сданы 3-5-7-10 лет назад.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:59

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:Будут стоять эти бетонометры пустыми. Перенасыщение рынка очень близко
да, будут стоять. И никто не будет спешить их продавать. Есть же варианты в продаже квартир без ремонта(трёшки), которые сданы 3-5-7-10 лет назад.

Это раньше так было, если автономка на отопление то могут и постоять а если за отопление и осбб надо платить, то лучше в деньгах держать. Пипл надеется на феерический рост цены в разы как в было 2003-2008 но тогда а) был дешёвый доллар б) была ипотека в) не было столько предложений.

Цена в Киеве пока ниже, чем в соседних столицах. Но оттуда к нам не спешат за дешевыми квартирами, поэтому на рынок этот факт слабо влияет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Это раньше так было, если автономка на отопление то могут и постоять а если за отопление и осбб надо платить, то лучше в деньгах держать.

квартиры "висят" в домах, где нет автономки, в Киеве, а не в пригороде со своим котлом.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:11

  Serg-ik написав:
  hume написав:Итак, продолжу беседу о ценообразовании окраин и центра.

а где цены?
Я вот сегодня до обеда закинул несколько вариантов по Софиевской борщаговке, с вопросом: правильно ли я понимаю, что такие квартиры без ремонта стоилм бы по 500-650 за метр?

Во многих таких квартирах ремонт сейчас идёт в подарок. То есть, если есть неплохой вариант полностью (или хотя бы частично)соответствующий вашим запросам, то нужно брать. Вариант брать без ремонта и сделать под себя конечно лучше, но однозначно дороже. Тем более, что все сошлись во мнении о довольно серьёзном проседании 100-150 метровых квартир, которые покупаются только для себя. А цены на однушки сильно разогнали спекули и матёрые лэндлорды.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:13

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:Это раньше так было, если автономка на отопление то могут и постоять а если за отопление и осбб надо платить, то лучше в деньгах держать.

квартиры "висят" в домах, где нет автономки, в Киеве, а не в пригороде со своим котлом.

лень рыть инфу, вроде как запретили котлы в высотках. В любом случае пустая квартира это убыток.

  hume написав:Во многих таких квартирах ремонт сейчас идёт в подарок.
я тоже это заметил бетонные стены от обжитой квартиры с кухней, ванной и новой столяркой отличаются в цене на смешные 10-20%. По факту ремонт в подарок. Если не брать во внимание какие-то эксклюзивы и переоцененные хотелки. Кстати ценник на олх не окончательный, реальная цена может оказаться существенно ниже. Продавцы переуступок недостроев любят писать что цена ниже чем у застройщика.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:34

люди старались, покупали счётчик 2-3 зонные

В Украине с 1 июля отменят ночной тариф на электроэнергию. Он в два раза дешевле обычного


а некоторые за экологию и независимость были
НКРЭКУ намерена установить пониженный зеленый тариф для малых «зеленых» СЭС

при ЗТ в 6 евроцентов за кВт-ч и 4,5 евроцентов за кВт-ч (после снижения на 25%), строить малые СЭС будет целесообразно для покрытия собственных нужд в э/э, а не для реализации инвестпроектов и их окупаемости в срок 5-7 лет за счет продажи излишков э/э в объединенную энергосистему. ЗТ для СЭС домохозяйств в настоящее время составляет 18 евроцентов за кВт-ч (с 2020 года — 16,2 евроцента), для промышленных СЭС — 15,03 евроцентов за кВт-ч (с 2020 года — 11,3 евроцента).


https://www.capital.ua/ru/news/129225-n ... z5rsHoOAWF
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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