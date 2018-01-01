Вот когда ты прав, ты прав. Но кто же будет голосовать за таких законотворцев?
73% процента голосует за халяву, за то, чтобы забрать и поделить.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 чер, 2019 16:23
Вот когда ты прав, ты прав. Но кто же будет голосовать за таких законотворцев?
73% процента голосует за халяву, за то, чтобы забрать и поделить.
Додано: Вів 25 чер, 2019 16:27
Итак, продолжу беседу о ценообразовании окраин и центра. Был сегодня на драгоманова 2а (позывной мордор). Был удивлён количеству квартир. В каждом парадном 300 квартир, в каждом доме три входный группы, итого 900 квартир в каждом доме. Только три дома "красавца" насчитывают 2700 кв. Во дворе такой себе термитник, с парковкой такая беда, что всё превращается в тетрис с телефонами под стеклом. В соседних свечечках тоже не менее 200 квартир, недостатка в квартирах на окраинах не наблюдается, прирост же наоборот увеличивается. Не думаю, что коллекционирование таких метров инвест привлекательно. В основном живёт одна молодёж.
Додано: Вів 25 чер, 2019 16:31
Только не надо всех собак вешать на электорат Зеленского, наши законы по жкх написаны ещё при совке. Кроме того демократия у нас формальная, отозвать депутата невозможно, снять премьера или министра тоже. Разве что с подачи гены-прокурора (при наличии воли президента). Почему Савченко ничего не предъявили, был терроризм или нет? Люди такие же рабы как при совке, разве что трудовую повинность отменили, заменив её тарифами. А беззакония стало на порядок больше.
Будут стоять эти бетонометры пустыми. Перенасыщение рынка очень близко. Можно погулять вечером у сданных новостроев, посчитать сколько квартир заселено. Спрос на аренду конечно будет (в наши райцентрах совсем с работой грустно) но цена может крепко просесть, если все эти квартиры хозяева попытаются сдать.
Додано: Вів 25 чер, 2019 16:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а где цены?
Я вот сегодня до обеда закинул несколько вариантов по Софиевской борщаговке, с вопросом: правильно ли я понимаю, что такие квартиры без ремонта стоилм бы по 500-650 за метр?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 25 чер, 2019 16:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
да, будут стоять. И никто не будет спешить их продавать. Есть же варианты в продаже квартир без ремонта(трёшки), которые сданы 3-5-7-10 лет назад.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 25 чер, 2019 16:59
Это раньше так было, если автономка на отопление то могут и постоять а если за отопление и осбб надо платить, то лучше в деньгах держать. Пипл надеется на феерический рост цены в разы как в было 2003-2008 но тогда а) был дешёвый доллар б) была ипотека в) не было столько предложений.
Цена в Киеве пока ниже, чем в соседних столицах. Но оттуда к нам не спешат за дешевыми квартирами, поэтому на рынок этот факт слабо влияет.
Додано: Вів 25 чер, 2019 17:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
квартиры "висят" в домах, где нет автономки, в Киеве, а не в пригороде со своим котлом.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 25 чер, 2019 17:11
Во многих таких квартирах ремонт сейчас идёт в подарок. То есть, если есть неплохой вариант полностью (или хотя бы частично)соответствующий вашим запросам, то нужно брать. Вариант брать без ремонта и сделать под себя конечно лучше, но однозначно дороже. Тем более, что все сошлись во мнении о довольно серьёзном проседании 100-150 метровых квартир, которые покупаются только для себя. А цены на однушки сильно разогнали спекули и матёрые лэндлорды.
Додано: Вів 25 чер, 2019 17:13
лень рыть инфу, вроде как запретили котлы в высотках. В любом случае пустая квартира это убыток.
я тоже это заметил бетонные стены от обжитой квартиры с кухней, ванной и новой столяркой отличаются в цене на смешные 10-20%. По факту ремонт в подарок. Если не брать во внимание какие-то эксклюзивы и переоцененные хотелки. Кстати ценник на олх не окончательный, реальная цена может оказаться существенно ниже. Продавцы переуступок недостроев любят писать что цена ниже чем у застройщика.
Додано: Вів 25 чер, 2019 17:34
люди старались, покупали счётчик 2-3 зонные
а некоторые за экологию и независимость были
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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