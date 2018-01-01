Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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В Украине с 1 июля отменят ночной тариф на электроэнергию. Он в два раза дешевле обычного
С 1 июля в Украине будет отменен ночной недорогой тариф на потребление электроэнергии для населения. Об этом во вторник, 25 июня, рассказал председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета в комментарии UA: Житомир.
"Не будет дифференциации по зонам, которые были утверждены на 1 июля 2019 года. Это не решение облэнерго. С одной стороны, мы также шокированы, поскольку распределение электроэнергии - является нашей основной задачей. И когда будут перепады, будет небольшой хаос, не совсем для нас будет положительный, поскольку мы тоже закупаем электроэнергию на энергорынке. Если не сможем спрогнозировать энергопотребление, будем нести большие финансовые потери", - сказал Шекета.
vitaliian написав: Будут стоять эти бетонометры пустыми. Перенасыщение рынка очень близко. Можно погулять вечером у сданных новостроев, посчитать сколько квартир заселено. Спрос на аренду конечно будет (в наши райцентрах совсем с работой грустно) но цена может крепко просесть, если все эти квартиры хозяева попытаются сдать.
Проведем паралель с едой.
Чем выгоднее торговать, на что спрос больше: сыр Бри французкий за 1500 грн/кг, или сыр Пирятинский за 150 грн/кг?
Кстати, в райцентрах сыров дороже 150грн/кг (читай-сырный продукт из омна и пальмового масла) и сервелатов дороже 180-200грн/кг тупо нет в продаже, даже в сетевых магазинах. Не купишь в райцентрах (а это города по 50-100 тыс населения!) и голубики - за 350грн/кг спроса тупо нет.
Никто по нищите не покупает семгу, нормальную красную икру (типа Шаланды), не говоря о черной.
Нет конструкторов Лего в продаже (а только китайские копии), и т.д, и т.п.
Нет в продаже нормальной обуви, кроссовок найк, есть только омно.
Реально половины привычного ассортимента Мегамаркета в райцентре не найти, и это не шутка. Ехал к родичам - вез 3 пакета еды из Киева. Вспомнился поздний Ссср с его дефицитом.
investorkiev когда Киевская зарплата покроет затраты на аренду, транспорт, коммуналку и останутся деньги на всё перечисленное вами тогда будет мотивация заселить настроенные бетонометры. Посчитаете сколько нужно примерно на это всё зарабатывать?
С периферии в Киев едет обычная неквалифицированная раб. сила, в основном молодёжь. Для квалифицированной здесь аховый конкурс (если вы не мировой светила в какой-то области). За последние 10 лет Киев натянул специалистов любого профиля. Можно заселить ещё 2-3 миллиона понаехавших, есть свободные площадки для такого количества квартир (в т.ч. в области), но трудоустроить всех на приличные 15к - врядли. Не все киевляне получают такие деньги а у них возможности в поиске работы куда больше.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 25 чер, 2019 18:07, всього редагувалось 1 раз.
Уже сейчас 30% лекарств есть в продаже только в Киеве (из дорогостоящих -90%, а это все сердечно-сосудистые, которые спасают жизнь если их принимать при инсультах и инфарктах, онкология и т.д).
На переферии (все райцентры, 90% облцентров, про села я молчу) - нет этих лекарств, вопрос жизни и смерти. Нет еды (писал выше). Нет социальной сферы (рестораны, кружки по интересам и т.д). Нет игрушек для детей нормальных. Нет одежды. Нет массажных салонов и проституток.
И вы при этом утверждаете что в Киевских квартирах некому будет жить??
Киев - это единственный город в стране, где все есть - ВУЗы (хоть какие), медицина и вот это вот все.
Это во всей остальной Украине уже тупо не должно остаться людей, чтобы пропал спрос на Киевские квартиры.
...регулятор отмечает, что у него больше нет обязательства ежеквартально пересчитывать ЗТ в соответствие с изменениями курса евро (для домашних СЭС - исходя из 18 евроцентов за кВт-ч), поэтому их ставки останутся в гривне неизменными и будут действовать до 1 января 2030 года. П.С. Частенько почитывал форумы как люди с радостью вкладывались в домашнюю СЭС ибо тариф 0,18 центов... Доказывали, что установка СЭС это лучше чем покупка квартиры для аренды..