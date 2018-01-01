Додано: Вів 25 чер, 2019 18:05

Уже сейчас 30% лекарств есть в продаже только в Киеве (из дорогостоящих -90%, а это все сердечно-сосудистые, которые спасают жизнь если их принимать при инсультах и инфарктах, онкология и т.д).



На переферии (все райцентры, 90% облцентров, про села я молчу) - нет этих лекарств, вопрос жизни и смерти. Нет еды (писал выше). Нет социальной сферы (рестораны, кружки по интересам и т.д). Нет игрушек для детей нормальных. Нет одежды.

Нет массажных салонов и проституток.



И вы при этом утверждаете что в Киевских квартирах некому будет жить??



Киев - это единственный город в стране, где все есть - ВУЗы (хоть какие), медицина и вот это вот все.



Это во всей остальной Украине уже тупо не должно остаться людей, чтобы пропал спрос на Киевские квартиры.