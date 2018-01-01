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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1264126512661267

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 178
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
52
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:35

В Украине с 1 июля отменят ночной тариф на электроэнергию. Он в два раза дешевле обычного

С 1 июля в Украине будет отменен ночной недорогой тариф на потребление электроэнергии для населения. Об этом во вторник, 25 июня, рассказал председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета в комментарии UA: Житомир.

"Не будет дифференциации по зонам, которые были утверждены на 1 июля 2019 года. Это не решение облэнерго. С одной стороны, мы также шокированы, поскольку распределение электроэнергии - является нашей основной задачей. И когда будут перепады, будет небольшой хаос, не совсем для нас будет положительный, поскольку мы тоже закупаем электроэнергию на энергорынке. Если не сможем спрогнозировать энергопотребление, будем нести большие финансовые потери", - сказал Шекета.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:37

Для тех у кого э/отопление сразу несколько тысяч плюсом уже к ноябрьскому счету.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 25 чер, 2019 17:40, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Вадим Жураковский написав:П.С.2 Пропаганда коммунизма у нас не запрещена на форуме?
На этой ветке точно запрещена, как оффтоп
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:45

  vitaliian написав:плакали электрокотлы и бойлеры, которые включались в полночь. Для тех у кого э/отопление сразу несколько тысяч плюсом к счету.

Кто-то считал, что может обмануть власть имущих и сэкономить. Наивные финские парни).
Государство просто дождалось, когда наберется достаточно большая масса "умных" и безжалостно обстригло хомяков.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:49

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:плакали электрокотлы и бойлеры, которые включались в полночь. Для тех у кого э/отопление сразу несколько тысяч плюсом к счету.

Кто-то считал, что может обмануть власть имущих и сэкономить. Наивные финские парни).
Государство просто дождалось, когда наберется достаточно большая масса "умных" и безжалостно обстригло хомяков.


Тут еще надо не забывать что ведь СЕС и ВЕС активно строятся и кто-то должен оплачивать эти конские тарифы :mrgreen:

Идею с аукциона на альтернативную э.э. дружно завалили, во всем мире это работает, а у нас нет)

Вот данные любопытные. За 5 месяцев рост выработки э.э ВЭС +22% СЭС + 45% , притом гидро упало. Общая выработка снизилась на 1%

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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:54

  vitaliian написав: Будут стоять эти бетонометры пустыми. Перенасыщение рынка очень близко. Можно погулять вечером у сданных новостроев, посчитать сколько квартир заселено. Спрос на аренду конечно будет (в наши райцентрах совсем с работой грустно) но цена может крепко просесть, если все эти квартиры хозяева попытаются сдать.



Проведем паралель с едой.

Чем выгоднее торговать, на что спрос больше: сыр Бри французкий за 1500 грн/кг, или сыр Пирятинский за 150 грн/кг?

Кстати, в райцентрах сыров дороже 150грн/кг (читай-сырный продукт из омна и пальмового масла) и сервелатов дороже 180-200грн/кг тупо нет в продаже, даже в сетевых магазинах.
Не купишь в райцентрах (а это города по 50-100 тыс населения!) и голубики - за 350грн/кг спроса тупо нет.

Никто по нищите не покупает семгу, нормальную красную икру (типа Шаланды), не говоря о черной.

Нет конструкторов Лего в продаже (а только китайские копии), и т.д, и т.п.

Нет в продаже нормальной обуви, кроссовок найк, есть только омно.

Реально половины привычного ассортимента Мегамаркета в райцентре не найти, и это не шутка. Ехал к родичам - вез 3 пакета еды из Киева. Вспомнился поздний Ссср с его дефицитом.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:03

investorkiev когда Киевская зарплата покроет затраты на аренду, транспорт, коммуналку и останутся деньги на всё перечисленное вами тогда будет мотивация заселить настроенные бетонометры. Посчитаете сколько нужно примерно на это всё зарабатывать?

С периферии в Киев едет обычная неквалифицированная раб. сила, в основном молодёжь. Для квалифицированной здесь аховый конкурс (если вы не мировой светила в какой-то области). За последние 10 лет Киев натянул специалистов любого профиля. Можно заселить ещё 2-3 миллиона понаехавших, есть свободные площадки для такого количества квартир (в т.ч. в области), но трудоустроить всех на приличные 15к - врядли. Не все киевляне получают такие деньги а у них возможности в поиске работы куда больше.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 25 чер, 2019 18:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уже сейчас 30% лекарств есть в продаже только в Киеве (из дорогостоящих -90%, а это все сердечно-сосудистые, которые спасают жизнь если их принимать при инсультах и инфарктах, онкология и т.д).

На переферии (все райцентры, 90% облцентров, про села я молчу) - нет этих лекарств, вопрос жизни и смерти. Нет еды (писал выше). Нет социальной сферы (рестораны, кружки по интересам и т.д). Нет игрушек для детей нормальных. Нет одежды.
Нет массажных салонов и проституток.

И вы при этом утверждаете что в Киевских квартирах некому будет жить??

Киев - это единственный город в стране, где все есть - ВУЗы (хоть какие), медицина и вот это вот все.

Это во всей остальной Украине уже тупо не должно остаться людей, чтобы пропал спрос на Киевские квартиры.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:05

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:плакали электрокотлы и бойлеры, которые включались в полночь. Для тех у кого э/отопление сразу несколько тысяч плюсом к счету.

Кто-то считал, что может обмануть власть имущих и сэкономить. Наивные финские парни).
Государство просто дождалось, когда наберется достаточно большая масса "умных" и безжалостно обстригло хомяков.

Уже и частников СЭС с Зеленым тарифом тоже хорошо прокатили.
https://biz.censor.net.ua/news/3134038/ ... ashnih_ses

...регулятор отмечает, что у него больше нет обязательства ежеквартально пересчитывать ЗТ в соответствие с изменениями курса евро (для домашних СЭС - исходя из 18 евроцентов за кВт-ч), поэтому их ставки останутся в гривне неизменными и будут действовать до 1 января 2030 года.
П.С. Частенько почитывал форумы как люди с радостью вкладывались в домашнюю СЭС ибо тариф 0,18 центов... Доказывали, что установка СЭС это лучше чем покупка квартиры для аренды..
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