Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev прошли те времена когда с 1й-2й киевской зарплаты можно отдать долги за переезд и снять квартиру (заплатив за 2 месяца и 50% маклеру). Сильно всё подорожало за эти годы включая продукты, проезд, коммуналку. Тысячи хостелов показывают как сейчас живут покорители столицы. 10 лет назад в них никто не жил бы, однушка на окраине была доступна для аренды даже 20ти летнему сисадмину.
investorkiev написав:Уже сейчас 30% лекарств есть в продаже только в Киеве (из дорогостоящих -90%, а это все сердечно-сосудистые, которые спасают жизнь если их принимать при инсультах и инфарктах, онкология и т.д).
На переферии (все райцентры, 90% облцентров, про села я молчу) - нет этих лекарств, вопрос жизни и смерти. Нет еды (писал выше). Нет социальной сферы (рестораны, кружки по интересам и т.д). Нет игрушек для детей нормальных. Нет одежды. Нет массажных салонов и проституток.
И вы при этом утверждаете что в Киевских квартирах некому будет жить??
Киев - это единственный город в стране, где все есть - ВУЗы (хоть какие), медицина и вот это вот все.
Это во всей остальной Украине уже тупо не должно остаться людей, чтобы пропал спрос на Киевские квартиры.
plugatyrev Численность населения Украины по данным госстата на 1 января 2019 года, составила 42 153 200 человек, по сравнению с прошлым годом она уменьшилась на 233,2 тысячи человек (население Ужгорода на секунду 112 тыс)
vitaliian написав:plugatyrev Численность населения Украины по данным госстата на 1 января 2019 года, составила 42 153 200 человек, по сравнению с прошлым годом она уменьшилась на 233,2 тысячи человек[1].