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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1266126712681269>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 178
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
52
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:21

investorkiev прошли те времена когда с 1й-2й киевской зарплаты можно отдать долги за переезд и снять квартиру (заплатив за 2 месяца и 50% маклеру). Сильно всё подорожало за эти годы включая продукты, проезд, коммуналку. Тысячи хостелов показывают как сейчас живут покорители столицы. 10 лет назад в них никто не жил бы, однушка на окраине была доступна для аренды даже 20ти летнему сисадмину.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:25

  investorkiev написав:Уже сейчас 30% лекарств есть в продаже только в Киеве (из дорогостоящих -90%, а это все сердечно-сосудистые, которые спасают жизнь если их принимать при инсультах и инфарктах, онкология и т.д).

На переферии (все райцентры, 90% облцентров, про села я молчу) - нет этих лекарств, вопрос жизни и смерти. Нет еды (писал выше). Нет социальной сферы (рестораны, кружки по интересам и т.д). Нет игрушек для детей нормальных. Нет одежды.
Нет массажных салонов и проституток.

И вы при этом утверждаете что в Киевских квартирах некому будет жить??

Киев - это единственный город в стране, где все есть - ВУЗы (хоть какие), медицина и вот это вот все.

Это во всей остальной Украине уже тупо не должно остаться людей, чтобы пропал спрос на Киевские квартиры.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_стран_мира_(прогноз) изучайте :|
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:35

plugatyrev Численность населения Украины по данным госстата на 1 января 2019 года, составила 42 153 200 человек, по сравнению с прошлым годом она уменьшилась на 233,2 тысячи человек (население Ужгорода на секунду 112 тыс)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Украины

а в вашем прогнозе на 20й год 43 579 234 т.е. идём с опережением на 1,4 млн
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 25 чер, 2019 18:37, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:37

  vitaliian написав:plugatyrev Численность населения Украины по данным госстата на 1 января 2019 года, составила 42 153 200 человек, по сравнению с прошлым годом она уменьшилась на 233,2 тысячи человек[1].

https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Украины

а в вашем прогнозе на 20й год 43 579 234 т.е. идём с опережением на 1,4 млн


читаем шевеля губами до понимания

список стран мира с прогнозируемой численностью их населения по оценке Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:10

Щах и мат лендлордам :mrgreen: :mrgreen:
26 кв - 10 куе

  vitaliian написав:двухуровневые квартиры в Киеве по 10к$. Налетай!
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... EBAfO.html
Зображення

как вы думаете после ремонта почём будет реально её сдать?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:35

Это просто чудесно. Киевавтодормост в сентябре объявляло тендер на ремонт моста на Осокорках, но ДЕНЕГ НЕ НАШЛОСЬ !!!

Что интерсно, в мае 2018 за 1 млн проводили обследование моста.
Потом опять в марте заказали новое обследование за 1,15 млн.


https://biz.censor.net.ua/news/3134193/ ... ya_sredstv
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 20:22

https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/au ... 6%D1%97%29

Новые объекты нежилого фонда выставленные на публичные торги,если кому интересно.Подробностей не пишу, все равно большинству пофик
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 20:59

Блин, ОАСК не перестает удивлять

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення Київради про перейменування проспектів Московського й Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича.

https://novynarnia.com/2019/06/25/okruz ... c6FA8IP9_M
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:03

  zzzzzz написав:Блин, ОАСК не перестает удивлять

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення Київради про перейменування проспектів Московського й Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича.

https://novynarnia.com/2019/06/25/okruz ... c6FA8IP9_M


Отлив набирает скорость. Каков будет прилив?
Стремно кошелек расчехлять....
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:05

  vano80 написав:
  zzzzzz написав:Блин, ОАСК не перестает удивлять

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення Київради про перейменування проспектів Московського й Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича.

https://novynarnia.com/2019/06/25/okruz ... c6FA8IP9_M


Отлив набирает скорость. Каков будет прилив?
Стремно кошелек расчехлять....


Начинается нормализация социальных отношений. Вижу в этом позитивный сигнал. Но работы в этом направлении еще много
investorkiev
 
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