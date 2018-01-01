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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1266126712681269

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 178
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
52
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Блин, ОАСК не перестает удивлять

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення Київради про перейменування проспектів Московського й Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича.

https://novynarnia.com/2019/06/25/okruz ... c6FA8IP9_M


Вероятно есть причина. Судья не вершит правосудие от фонаря, поплевав в потолок, должно быть обоснование решения со ссылкой на законодательную базу.
Интересно будет почитать его через 5 дней.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:12

  investorkiev написав:
  vano80 написав:
  zzzzzz написав:Блин, ОАСК не перестает удивлять

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення Київради про перейменування проспектів Московського й Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича.

https://novynarnia.com/2019/06/25/okruz ... c6FA8IP9_M


Отлив набирает скорость. Каков будет прилив?
Стремно кошелек расчехлять....


Начинается нормализация социальных отношений. Вижу в этом позитивный сигнал. Но работы в этом направлении еще много


Это да. Президент после себя тоже оставит пару порток и френч?
Сейчас не 14 год. И такая "нормализация" может не ограничиться крещатиком.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:13

  investorkiev написав:
  vano80 написав:
  zzzzzz написав:Блин, ОАСК не перестает удивлять

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення Київради про перейменування проспектів Московського й Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича.

https://novynarnia.com/2019/06/25/okruz ... c6FA8IP9_M


Отлив набирает скорость. Каков будет прилив?
Стремно кошелек расчехлять....


Начинается нормализация социальных отношений. Вижу в этом позитивный сигнал. Но работы в этом направлении еще много

может еще памятники ленину сталину джержинскому "нормализуете"?
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:14

  freeze написав:
zzzzzz написав:Блин, ОАСК не перестает удивлять

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення Київради про перейменування проспектів Московського й Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича.

https://novynarnia.com/2019/06/25/okruz ... c6FA8IP9_M


Вероятно есть причина. Судья не вершит правосудие от фонаря, поплевав в потолок, должно быть обоснование решения со ссылкой на законодательную базу.
Интересно будет почитать его через 5 дней.


Естественно.
"Конституционный суд признал неконституционным положения Уголовно-процессуального кодекса, согласно которому к подозреваемым в госизмене можно применять лишь меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщила во вторник, 25 июня, автор представления в КС народный депутат Надежда Савченко...."
Подумаешь госизмена. Это что, тяжкое преступление, так мелочь.
vano80
 
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