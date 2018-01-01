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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 чер, 2019 23:10
Вероятно есть причина. Судья не вершит правосудие от фонаря, поплевав в потолок, должно быть обоснование решения со ссылкой на законодательную базу.
Интересно будет почитать его через 5 дней.
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freeze
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Додано: Вів 25 чер, 2019 23:12
investorkiev написав: vano80 написав:
Отлив набирает скорость. Каков будет прилив?
Стремно кошелек расчехлять....
Начинается нормализация социальных отношений. Вижу в этом позитивный сигнал. Но работы в этом направлении еще много
Это да. Президент после себя тоже оставит пару порток и френч?
Сейчас не 14 год. И такая "нормализация" может не ограничиться крещатиком.
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vano80
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Додано: Вів 25 чер, 2019 23:13
investorkiev написав: vano80 написав:
Отлив набирает скорость. Каков будет прилив?
Стремно кошелек расчехлять....
Начинается нормализация социальных отношений. Вижу в этом позитивный сигнал. Но работы в этом направлении еще много
может еще памятники ленину сталину джержинскому "нормализуете"?
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plugatyrev
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Додано: Вів 25 чер, 2019 23:14
freeze написав:
Вероятно есть причина. Судья не вершит правосудие от фонаря, поплевав в потолок, должно быть обоснование решения со ссылкой на законодательную базу.
Интересно будет почитать его через 5 дней.
Естественно.
"Конституционный суд признал неконституционным положения Уголовно-процессуального кодекса, согласно которому к подозреваемым в госизмене можно применять лишь меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщила во вторник, 25 июня, автор представления в КС народный депутат Надежда Савченко...."
Подумаешь госизмена. Это что, тяжкое преступление, так мелочь.
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vano80
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