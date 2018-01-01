Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вероятно есть причина. Судья не вершит правосудие от фонаря, поплевав в потолок, должно быть обоснование решения со ссылкой на законодательную базу. Интересно будет почитать его через 5 дней.
Естественно. "Конституционный суд признал неконституционным положения Уголовно-процессуального кодекса, согласно которому к подозреваемым в госизмене можно применять лишь меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщила во вторник, 25 июня, автор представления в КС народный депутат Надежда Савченко...." Подумаешь госизмена. Это что, тяжкое преступление, так мелочь.
Отлив набирает скорость. Каков будет прилив? Стремно кошелек расчехлять....
Начинается нормализация социальных отношений. Вижу в этом позитивный сигнал. Но работы в этом направлении еще много
услышали Донбасс?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.