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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1266126712681269

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 179
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
52
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:54

  vano80 написав:
  zzzzzz написав:Блин, ОАСК не перестает удивлять

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення Київради про перейменування проспектів Московського й Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича.

https://novynarnia.com/2019/06/25/okruz ... c6FA8IP9_M


Отлив набирает скорость. Каков будет прилив?
Стремно кошелек расчехлять....

Дивні ви люди.... про це не говорили, КРИЧАЛИ. А тепер стрьомно кошельок відкривати. Тьфу.

Олімпійська все більше перетворюється на бізнес центр. На місці фабрики вороніна.

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Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:57

  zzzzzz написав:Щах и мат лендлордам :mrgreen: :mrgreen:
26 кв - 10 куе

  vitaliian написав:двухуровневые квартиры в Киеве по 10к$. Налетай!
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... EBAfO.html
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как вы думаете после ремонта почём будет реально её сдать?

не уверен, что там будут документы на квартиру
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:01

Вадим Жураковский как документы на нежилое помещение помешают аренде?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:06

vitaliian тарифы на коммуналку будут коммерческими, а не как для жилья. Это в разы больше
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:08

  vitaliian написав:Вадим Жураковский как документы на нежилое помещение помешают аренде?

никак. просто хотел озвучить про документы
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:11

  Serg-ik написав:vitaliian тарифы на коммуналку будут коммерческими, а не как для жилья. Это в разы больше

по е.е. так уже убрали нiчний тариф з 1.7.19, та й населення буде платити як бiзнес.
по рештi послугах не було рiзницi по цiнi, лише по процедурi оформлення
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:13

  flyman написав:
  Serg-ik написав:vitaliian тарифы на коммуналку будут коммерческими, а не как для жилья. Это в разы больше

по е.е. так уже убрали нiчний тариф з 1.7.19, та й населення буде платити як бiзнес.
по рештi послугах не було рiзницi по цiнi, лише по процедурi оформлення

субсидия?
Вадим Жураковский
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