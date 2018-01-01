Додано: Сер 26 чер, 2019 09:44

antey1969

субсидию не перечислили за апрель. То есть, провал не в июне начался.

А прикол в том, что если имеешь долг по коммунали, то субсидию не получишь. Вот и надо пенсу платить всё из своего кармана, чтоб не отменили субсидию, которую назначили, но не перечислили.

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s